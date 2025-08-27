Компенсація за зруйноване житло: яку допомогу отримають українці

Переселенці, які втратили житло на окупованій території, зможуть отримати від держави кошти / © Associated Press

Реклама

Кабінет міністрів розширив програму «єВідновлення» для внутрішньо переміщених осіб, хто втратив житло на тимчасово окупованих територіях.

Про це повідомила прем’єр-міністерка Юлія Свириденко.

«Розширюємо програму „єВідновлення“. Внутрішньо переміщені особи, хто втратив житло на тимчасово окупованих територіях, зможуть отримати допомогу від держави — до 2 млн грн на одну людину або сім’ю», — зазначила вона.

Реклама

За її даними, на старті програма буде доступна для переселенців, які мають статус учасника бойових дій (УБД) та людей з інвалідністю внаслідок війни.

«Подати заявку на отримання житлового ваучера можна буде через „Дію“, а згодом — у ЦНАПах чи в нотаріусів. Програма запрацює за два місяці після опублікування постанови», — уточнила прем’єрка.

Нагадаємо, уряд подовжив виплати вразливим категоріям внутрішньо переміщеним особам (ВПО) ще на 6 місяців — до лютого 2026 року. Але запровадив додаткові обмеження для тих, хто отримує допомогу.

Про це йдеться у повідомленні на сайті Міністерства соціальної політики України.

Реклама

Виплати подовжили людям з інвалідністю І–ІІІ групи, сімʼям з дітьми до 18 років (якщо діти навчаються, то до 23 років), сімʼям, у складі яких лише непрацездатні особи.

Виплати для ВПО не призначать за умови: