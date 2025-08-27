- Дата публікації
- Гроші
- 144
- 2 хв
Компенсація за зруйноване житло: яку допомогу отримають українці
Подати заявку на отримання житлового ваучера можна буде через «Дію».
Кабінет міністрів розширив програму «єВідновлення» для внутрішньо переміщених осіб, хто втратив житло на тимчасово окупованих територіях.
Про це повідомила прем’єр-міністерка Юлія Свириденко.
«Розширюємо програму „єВідновлення“. Внутрішньо переміщені особи, хто втратив житло на тимчасово окупованих територіях, зможуть отримати допомогу від держави — до 2 млн грн на одну людину або сім’ю», — зазначила вона.
За її даними, на старті програма буде доступна для переселенців, які мають статус учасника бойових дій (УБД) та людей з інвалідністю внаслідок війни.
«Подати заявку на отримання житлового ваучера можна буде через „Дію“, а згодом — у ЦНАПах чи в нотаріусів. Програма запрацює за два місяці після опублікування постанови», — уточнила прем’єрка.
Нагадаємо, уряд подовжив виплати вразливим категоріям внутрішньо переміщеним особам (ВПО) ще на 6 місяців — до лютого 2026 року. Але запровадив додаткові обмеження для тих, хто отримує допомогу.
Про це йдеться у повідомленні на сайті Міністерства соціальної політики України.
Виплати подовжили людям з інвалідністю І–ІІІ групи, сімʼям з дітьми до 18 років (якщо діти навчаються, то до 23 років), сімʼям, у складі яких лише непрацездатні особи.
Виплати для ВПО не призначать за умови:
купівлі авто, від року випуску якого минуло менш як 5 років, окрім авто, придбаного на потреби оборони України
купівлі нерухомості або земельної ділянки вартістю понад 100 тисяч гривень
перебування за кордоном понад 30 календарних днів
повернення до покинутого раніше місця проживання