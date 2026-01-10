- Дата публікації
Пенсійний фонд підвищив виплати: хто отримуватиме майже 26 тисяч грн
2026 року кільком категоріям українських громадян виплачуватимуть максимальний розмір пенсії, який зріс до майже 26 тисяч грн.
Від початку 2026 року в Україні автоматично переглянули розміри пенсійних виплат. Деякі українці отримуватимуть більше.
Про це нагадали у ПФУ.
За даними відомства, підвищення пов’язане зі зростанням прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. Саме до цього показника прив’язана значна частина пенсій та надбавок, тому найбільше змін відчули ті пенсіонери, у кого виплати розраховуються у відсотковому співвідношенні.
Не застосовуватимуть обмеження до пенсій лише для тих, хто воює на фронті чи був учасником захисту країни від агресії РФ, починаючи від 2014 року.
Максимальна пенсія в Україні законодавчо обмежена. Вона не може перевищувати 10 прожиткових мінімумів для непрацездатних осіб. 2026 року цей показник встановлено на рівні 2 595 гривень, що й формує максимальну суму пенсії — майже 26 тисяч гривень на місяць.
Нагадаємо, з огляду на підвищення розміру прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб від 1 січня 2026 зросте і мінімальна пенсія в Україні, яка залежить від цього показника.
Тож мінімальна пенсія 2026 року зросте на 234 гривні — до 2595 грн.