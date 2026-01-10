ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гроші
Кількість переглядів
400
Час на прочитання
1 хв

Пенсійний фонд підвищив виплати: хто отримуватиме майже 26 тисяч грн

2026 року кільком категоріям українських громадян виплачуватимуть максимальний розмір пенсії, який зріс до майже 26 тисяч грн.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
Для виходу на заслужений відпочинок потрібно мати щонайменше 33 роки стажу

Для виходу на заслужений відпочинок потрібно мати щонайменше 33 роки стажу

Від початку 2026 року в Україні автоматично переглянули розміри пенсійних виплат. Деякі українці отримуватимуть більше.

Про це нагадали у ПФУ.

За даними відомства, підвищення пов’язане зі зростанням прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. Саме до цього показника прив’язана значна частина пенсій та надбавок, тому найбільше змін відчули ті пенсіонери, у кого виплати розраховуються у відсотковому співвідношенні.

Не застосовуватимуть обмеження до пенсій лише для тих, хто воює на фронті чи був учасником захисту країни від агресії РФ, починаючи від 2014 року.

Максимальна пенсія в Україні законодавчо обмежена. Вона не може перевищувати 10 прожиткових мінімумів для непрацездатних осіб. 2026 року цей показник встановлено на рівні 2 595 гривень, що й формує максимальну суму пенсії — майже 26 тисяч гривень на місяць.

Нагадаємо, з огляду на підвищення розміру прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб від 1 січня 2026 зросте і мінімальна пенсія в Україні, яка залежить від цього показника.

Тож мінімальна пенсія 2026 року зросте на 234 гривні — до 2595 грн.

Дата публікації
Кількість переглядів
400
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie