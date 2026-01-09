ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гроші
Кількість переглядів
523
Час на прочитання
1 хв

Надбавка до пенсії після 65 років: кому підвищать виплати автоматично

Усім, хто наближається до цього віку, варто перевірити свій стаж і за потреби підтвердити його, щоб уникнути затримок із підвищенням виплат.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
Є кілька умов, щоб отримати додаткові гроші від держави

Є кілька умов, щоб отримати додаткові гроші від держави

Україна гарантує своїм громадянам право на отримання мінімальної пенсії, яка повинна бути не менше 40% від мінімальної зарплати і прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. Якщо ж людині призначено меншу суму, то вона може розраховувати на додаткові гроші, які дотягнуть виплати до зазначеного рівня.

Про це повідомили у Пенсійному фонді.

Перерахунок пенсії після досягнення 65 років не відбувається автоматично для всіх пенсіонерів. Основна умова для підвищення виплат — наявність достатнього страхового стажу.

Зазначається, що чоловіки повинні мати щонайменше 35 років страхового стажу, а жінки — 30 років. Ті, хто відповідає цим критеріям, після досягнення 65 років отримують автоматичний перерахунок.

Ключовим фактором для підвищення пенсії після 65 років є саме страховий стаж. Ті, хто не досягнув мінімальних показників, повинні подати додаткові документи або очікувати індивідуального рішення Пенсійного фонду.

Пенсіонери з меншим стажем також можуть отримати підвищення виплат, проте у них автоматичного перерахунку немає. Рішення у такому разі ухвалюється індивідуально, залежно від наявних даних у реєстрах та підтверджених періодів роботи.

Нагадаємо, з огляду на підвищення розміру прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб від 1 січня 2026 зросте і мінімальна пенсія в Україні, яка залежить від цього показника.

Тож мінімальна пенсія 2026 року зросте на 234 гривні — до 2595 грн.

Дата публікації
Кількість переглядів
523
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie