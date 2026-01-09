Надбавка до пенсії після 65 років: кому підвищать виплати автоматично

Є кілька умов, щоб отримати додаткові гроші від держави

Україна гарантує своїм громадянам право на отримання мінімальної пенсії, яка повинна бути не менше 40% від мінімальної зарплати і прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. Якщо ж людині призначено меншу суму, то вона може розраховувати на додаткові гроші, які дотягнуть виплати до зазначеного рівня.

Про це повідомили у Пенсійному фонді.

Перерахунок пенсії після досягнення 65 років не відбувається автоматично для всіх пенсіонерів. Основна умова для підвищення виплат — наявність достатнього страхового стажу.

Зазначається, що чоловіки повинні мати щонайменше 35 років страхового стажу, а жінки — 30 років. Ті, хто відповідає цим критеріям, після досягнення 65 років отримують автоматичний перерахунок.

Ключовим фактором для підвищення пенсії після 65 років є саме страховий стаж. Ті, хто не досягнув мінімальних показників, повинні подати додаткові документи або очікувати індивідуального рішення Пенсійного фонду.

Пенсіонери з меншим стажем також можуть отримати підвищення виплат, проте у них автоматичного перерахунку немає. Рішення у такому разі ухвалюється індивідуально, залежно від наявних даних у реєстрах та підтверджених періодів роботи.

Нагадаємо, з огляду на підвищення розміру прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб від 1 січня 2026 зросте і мінімальна пенсія в Україні, яка залежить від цього показника.

Тож мінімальна пенсія 2026 року зросте на 234 гривні — до 2595 грн.