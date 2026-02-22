- Дата публікації
-
- Категорія
- Гроші
- Кількість переглядів
- 305
- Час на прочитання
- 1 хв
Стильна стрижка, яка зробить тонке волосся більш пишним: трендові варіанти
Bubble bob є коротким варіантом бобу.
Bubble bob - одна з версій стрижки боб, що стає дедалі популярнішою. Вона дуже схожа на класичний варант зачіски, але із прямою основою та тонкими шарами для пом’якшення країв.
Про те, кому ідеально пасуватиме bubble bob, пише VOGUE Germany.
Стилісти наголошують, що bubble bob ідеально підходить для тих, хто має тонке волосся і хоче отримати більший об'єм.
Особливості стрижки bubble bob
“Bubble bob дозволяє додати об’єму та форми волоссю, не втрачаючи густоти від занадто великої кількості шарів. Завдяки цій стрижці більшість волосся залишається однієї довжини», - пояснила перукарка Карлін Гріскті.
Саме ця особлива форма робить цю стрижку магічною: вона надає млявому або тонкому волоссю об'ємного вигляду, роблячи його візуально густішим.
Форма bubble bob підходить для більшості форм обличчя через свою довжину, бо закінчується десь між плечима та підборіддям. Найбільше зачіска личить власницям овального або подовженого обличчя.
Нагадаємо, ми писали про те, яка стрижка з 60-х років знову на піку моди.