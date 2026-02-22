Стильна стрижка, яка зробить тонке волосся більш пишним: трендові варіанти

Стрижка bubble bob. / © Instagram

Bubble bob - одна з версій стрижки боб, що стає дедалі популярнішою. Вона дуже схожа на класичний варант зачіски, але із прямою основою та тонкими шарами для пом’якшення країв.

Про те, кому ідеально пасуватиме bubble bob, пише VOGUE Germany.

Стилісти наголошують, що bubble bob ідеально підходить для тих, хто має тонке волосся і хоче отримати більший об'єм.

Особливості стрижки bubble bob

“Bubble bob дозволяє додати об’єму та форми волоссю, не втрачаючи густоти від занадто великої кількості шарів. Завдяки цій стрижці більшість волосся залишається однієї довжини», - пояснила перукарка Карлін Гріскті.

Саме ця особлива форма робить цю стрижку магічною: вона надає млявому або тонкому волоссю об'ємного вигляду, роблячи його візуально густішим.

Форма bubble bob підходить для більшості форм обличчя через свою довжину, бо закінчується десь між плечима та підборіддям. Найбільше зачіска личить власницям овального або подовженого обличчя.

