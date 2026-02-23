Сили оборони України вгатили по флоту РФ у Криму і влаштували ворогу "чорний день" у двох областях

Одна з ворожих цілей, яку уразили Сили оборони України / © Генеральний штаб ЗСУ / Facebook

Сили оборони України провели масштабну операцію з ліквідації військових об’єктів російської армії в окупованому в Криму, на Донеччині та Миколаївщині. Головною ціллю став ракетний дивізіон Чорноморського флоту РФ, що мав на озброєнні комплекси «Бастіон».

Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

У Криму 23 лютого було уражено район зосередження ракетного дивізіону 15-ї окремої берегової ракетної бригади російського Чорноморського флоту, яка перебуває на озброєнні з береговими ракетними комплексами «Бастіон».

Факт ураження цілей підтверджено, дані щодо втрат противника наразі уточнюються.

У районі населеного пункту Нижня Кринка на окупованій території Донецької області знищено склад боєприпасів російських військ зі складу угруповання «Юг». У районі населеного пункту Велика Новосілка уражено склад матеріально-технічного забезпечення окупантів.

Крім того, поблизу населеного пункту Покровка на окупованій території Миколаївської області завдано удару по пункту управління БпЛА десантно-штурмового полку противника.

Інформація щодо втрат ворога та остаточних масштабів завданих збитків уточнюється.

Нагадаємо, напередодні Сили оборони України уразили в Криму два прикордонні сторожові кораблі РФ проєкту 22460 «Охотник», що підпорядковані береговій охороні ФСБ. Як зазначив речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук, ці судна за розмірами та можливостями близькі до корветів і залучалися до охорони Кримського мосту. Попри активне застосування ворогом РЕБ та намагання ховати габаритні кораблі від ударів, цілей було досягнуто. Наразі ступінь пошкоджень уточнюється, оскільки повне знищення таких складних систем є непростим завданням.