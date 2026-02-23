ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
Кількість переглядів
716
Час на прочитання
2 хв

Сили оборони України вгатили по флоту РФ у Криму і влаштували ворогу "чорний день" у двох областях

Українські захисники уразили ворожі район зосередження ракетного підрозділу, логістичні об’єкти та пункти управління.

Автор публікації
Фото автора: Ірина Лаб'як Ірина Лаб'як
Одна з ворожих цілей, яку уразили Сили оборони України

Одна з ворожих цілей, яку уразили Сили оборони України / © Генеральний штаб ЗСУ / Facebook

Доповнено додатковими матеріалами

Сили оборони України провели масштабну операцію з ліквідації військових об’єктів російської армії в окупованому в Криму, на Донеччині та Миколаївщині. Головною ціллю став ракетний дивізіон Чорноморського флоту РФ, що мав на озброєнні комплекси «Бастіон».

Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

У Криму 23 лютого було уражено район зосередження ракетного дивізіону 15-ї окремої берегової ракетної бригади російського Чорноморського флоту, яка перебуває на озброєнні з береговими ракетними комплексами «Бастіон».

Факт ураження цілей підтверджено, дані щодо втрат противника наразі уточнюються.

У районі населеного пункту Нижня Кринка на окупованій території Донецької області знищено склад боєприпасів російських військ зі складу угруповання «Юг». У районі населеного пункту Велика Новосілка уражено склад матеріально-технічного забезпечення окупантів.

Крім того, поблизу населеного пункту Покровка на окупованій території Миколаївської області завдано удару по пункту управління БпЛА десантно-штурмового полку противника.

Інформація щодо втрат ворога та остаточних масштабів завданих збитків уточнюється.

Нагадаємо, напередодні Сили оборони України уразили в Криму два прикордонні сторожові кораблі РФ проєкту 22460 «Охотник», що підпорядковані береговій охороні ФСБ. Як зазначив речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук, ці судна за розмірами та можливостями близькі до корветів і залучалися до охорони Кримського мосту. Попри активне застосування ворогом РЕБ та намагання ховати габаритні кораблі від ударів, цілей було досягнуто. Наразі ступінь пошкоджень уточнюється, оскільки повне знищення таких складних систем є непростим завданням.

Дата публікації
Кількість переглядів
716
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie