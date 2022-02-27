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Україна наполягає на повному ембарго на російську нафту і газ

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Україна наполягає на повному ембарго на російську нафту і газ

УНІАН

За словами Кулеби, купувати їх зараз - значить платити за вбивство українських чоловіків, жінок і дітей.

Україна вимагає запровадження ембарго на російську нафту і газ. 

Про це заявив у неділю, 27 лютого, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

"Ми наполягаємо на повному ембарго на російську нафту і газ. Купувати їх зараз - значить платити за вбивство українських чоловіків, жінок і дітей. Я вітаю перші рішучі кроки низки європейських держав у цьому відношенні і закликаю інших діяти рішуче і без зволікання", - написав глава МЗС у Twitter.

Як повідомлялось, вже дуже скоро Росію відріжуть від міжнародної банківської системи SWIFT. Офіційне рішення, за словами міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби, ще не ухвалене, але технічна підготовка вже розпочалася. За інформацією європейських ЗМІ, які посилаються на слова керівника центробанку однієї з європейських країн, рахунок пішов на дні.

Зараз там величезна паніка - Марія Барабаш про санкції проти Росії

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Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до 18:00 27 лютого військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • літаки - 27
  • гелікоптери - 26
  • танки - 150
  • бойові броньовані машини - 706
  • гармати - 50
  • ЗРК "Бук" -1
  • "Гради" - 4
  • автомобільна техніка - 30
  • цистерни - 60
  • БпЛА ОТР2 - 2
  • кораблі і катери - 2
  • Особовий склад орієнтовно - 4500

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню:

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