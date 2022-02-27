Україна наполягає на повному ембарго на російську нафту і газ

Україна наполягає на повному ембарго на російську нафту і газ

За словами Кулеби, купувати їх зараз - значить платити за вбивство українських чоловіків, жінок і дітей.

Україна вимагає запровадження ембарго на російську нафту і газ.

Про це заявив у неділю, 27 лютого, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

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"Ми наполягаємо на повному ембарго на російську нафту і газ. Купувати їх зараз - значить платити за вбивство українських чоловіків, жінок і дітей. Я вітаю перші рішучі кроки низки європейських держав у цьому відношенні і закликаю інших діяти рішуче і без зволікання", - написав глава МЗС у Twitter.

Як повідомлялось, вже дуже скоро Росію відріжуть від міжнародної банківської системи SWIFT. Офіційне рішення, за словами міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби, ще не ухвалене, але технічна підготовка вже розпочалася. За інформацією європейських ЗМІ, які посилаються на слова керівника центробанку однієї з європейських країн, рахунок пішов на дні.