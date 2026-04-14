В Україні знову здорожчало пальне на АЗС: які ціни на бензин і дизель 14 квітня

Зранку вівторка, 14 квітня, мережі українських АЗС оновили ціни на пальне. Точково зросла вартість дизельного пального. Середня ціна — 91,80 грн за літр.

Сьогодні на заправках ціни на бензин різних марок залишилися на рівні попереднього дня. Втім, вартість дизелю піднялася. Цінники змінилася на UPG (+1 грн), WOG (+1 грн) та KLO (+1 грн).

Зауважимо, найдорожчий бензин і ДП наразі пропонують мережі ОККО, WOG та Socar. Традиційно найдешевше пальне на автозаправках «Укрнафта» та «БРСМ-Нафта».

Ціни на пальне станом на 14 квітня

Минулого тижня прем’єр-міністерка Юлія Свириденко заявила, що на українських АЗС відбудеться знищення ціни на пальне. Втім, додала вона, вартість бензину і дизелю остаточно «вгамується» лише після стабілізації ситуації на Близькому Сході. За словами Свириденко, ціна на стелі на АЗС — це «відображення, віддзеркалення ситуації війни в Ірані».

Такої ж думки і експерт ринку нафтопродуктів Леонід Косянчук. Він наголошує, що наразі немає жодних передумов для зниження цін на заправках в Україні. Водночас цінники на «Укрнафті» на бензин А-95 і дизель зараз нижчі за середні по країні, однак це ще не привід для оптимізму.