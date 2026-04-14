ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

Дата публікації
Категорія
Гроші
Кількість переглядів
3391
Час на прочитання
1 хв

В Україні знову здорожчало пальне на АЗС: які ціни на бензин і дизель 14 квітня

На українських АЗС знову зросли ціни на пальне.

Автор публікації
Олена Капнік
АЗС. / © Associated Press

Зранку вівторка, 14 квітня, мережі українських АЗС оновили ціни на пальне. Точково зросла вартість дизельного пального. Середня ціна — 91,80 грн за літр.

Про це йдеться у моніторингу «Главком».

Сьогодні на заправках ціни на бензин різних марок залишилися на рівні попереднього дня. Втім, вартість дизелю піднялася. Цінники змінилася на UPG (+1 грн), WOG (+1 грн) та KLO (+1 грн).

Зауважимо, найдорожчий бензин і ДП наразі пропонують мережі ОККО, WOG та Socar. Традиційно найдешевше пальне на автозаправках «Укрнафта» та «БРСМ-Нафта».

Ціни на пальне станом на 14 квітня

Ціни на пальне станом на 14 квітня. Фото: Главком.

Ціни на бензин в Україні

Минулого тижня прем’єр-міністерка Юлія Свириденко заявила, що на українських АЗС відбудеться знищення ціни на пальне. Втім, додала вона, вартість бензину і дизелю остаточно «вгамується» лише після стабілізації ситуації на Близькому Сході. За словами Свириденко, ціна на стелі на АЗС — це «відображення, віддзеркалення ситуації війни в Ірані».

Такої ж думки і експерт ринку нафтопродуктів Леонід Косянчук. Він наголошує, що наразі немає жодних передумов для зниження цін на заправках в Україні. Водночас цінники на «Укрнафті» на бензин А-95 і дизель зараз нижчі за середні по країні, однак це ще не привід для оптимізму.

Дата публікації
Кількість переглядів
3391
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie