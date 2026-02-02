- Дата публікації
Зимова підтримка: як українці використовують "тисячу Зеленського" і безкоштовні кілометри — результати
У межах програми «Зимова підтримка», зокрема, було викоплено понад 180 тис. квитків і здійснено 90 млн км поїздок «Укрзалізницею».
У межах державної програми «Зимова підтримка» понад 18 млн українців скористалися як ініціативою «3 000 км Україною», так і отримали 1 000 грн.
Про це стало відомо з допису прем’єр-міністерки Юлії Свириденко.
Виплата 1 000 гривень
Загальна сума використаної допомоги в межах цієї частини програми, за словами Свириденко, перевищила 12 млрд грн. Переважна більшість отриманих коштів спрямовується на оплату житлово-комунальних послуг — 79,8%.
Також українці витрачають виплати на медикаменти (6,2%) і продукти харчування в супермаркетах (5,5%).
Виплата 6 500 грн для вразливих категорій людей
Фінансову підтримку вже отримали понад 374 тисячі громадян. Загалом заявки подали 406 тисяч осіб. Наразі, станом на 2 лютого 2026-го, перерахування коштів триває.
Найчастіше ці виплати використовують на:
придбання одягу для всієї родини — понад 64%;
ліки та товари з аптек — близько 12%.
Програма «3 000 км Україною»
У межах транспортної ініціативи українці оформили понад 180 тис. квитків. Загальна довжина поїздок за ними становить близько 90 млн км.
Від старту програми 580 тисяч користувачів зареєструвалися в застосунку «Укрзалізниці». Це дає змогу подорожувати між прифронтовими, центральними та західними регіонами, підтримуючи зв’язок із рідними, навіть на значній відстані.
Як наголосила Юлія Свириденко, «Зимова підтримка» поєднує фінансову допомогу з можливістю залишатися мобільними та зберігати соціальні зв’язки.
Вона також нагадала, що ознайомитися з усіма програмами в межах «Зимової підтримки» для громадян і бізнесу можна на платформі zyma.gov.ua.
Раніше йшлося про те, що від 15 листопада 2025 року в Україні стартувала державна програма «Зимова підтримка» для громадян, які її потребують. Вже за перші дві години після старту було зафіксовано пів мільйона заявок.
Лише наприкінці минулого року кошти у межах програми отримали 3,5 млн людей. Тоді також стало відомо, що 80% споживачів перераховують ці гроші на оплату комунальних послуг, а ще купують книжки, медзасоби і донатять на Сили оборони.