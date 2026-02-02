ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гроші
Кількість переглядів
29
Час на прочитання
2 хв

Зимова підтримка: як українці використовують "тисячу Зеленського" і безкоштовні кілометри — результати

У межах програми «Зимова підтримка», зокрема, було викоплено понад 180 тис. квитків і здійснено 90 млн км поїздок «Укрзалізницею».

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Зимова підтримка: як українці використовують "тисячу Зеленського" і безкоштовні кілометри — результати

Зимова підтримка охопила понад 18 млн українців / © ТСН

У межах державної програми «Зимова підтримка» понад 18 млн українців скористалися як ініціативою «3 000 км Україною», так і отримали 1 000 грн.

Про це стало відомо з допису прем’єр-міністерки Юлії Свириденко.

Виплата 1 000 гривень

Загальна сума використаної допомоги в межах цієї частини програми, за словами Свириденко, перевищила 12 млрд грн. Переважна більшість отриманих коштів спрямовується на оплату житлово-комунальних послуг — 79,8%.

Також українці витрачають виплати на медикаменти (6,2%) і продукти харчування в супермаркетах (5,5%).

Виплата 6 500 грн для вразливих категорій людей

Фінансову підтримку вже отримали понад 374 тисячі громадян. Загалом заявки подали 406 тисяч осіб. Наразі, станом на 2 лютого 2026-го, перерахування коштів триває.

Найчастіше ці виплати використовують на:

  • придбання одягу для всієї родини — понад 64%;

  • ліки та товари з аптек — близько 12%.

Програма «3 000 км Україною»

У межах транспортної ініціативи українці оформили понад 180 тис. квитків. Загальна довжина поїздок за ними становить близько 90 млн км.

Від старту програми 580 тисяч користувачів зареєструвалися в застосунку «Укрзалізниці». Це дає змогу подорожувати між прифронтовими, центральними та західними регіонами, підтримуючи зв’язок із рідними, навіть на значній відстані.

Як наголосила Юлія Свириденко, «Зимова підтримка» поєднує фінансову допомогу з можливістю залишатися мобільними та зберігати соціальні зв’язки.

Вона також нагадала, що ознайомитися з усіма програмами в межах «Зимової підтримки» для громадян і бізнесу можна на платформі zyma.gov.ua.

Раніше йшлося про те, що від 15 листопада 2025 року в Україні стартувала державна програма «Зимова підтримка» для громадян, які її потребують. Вже за перші дві години після старту було зафіксовано пів мільйона заявок.

Лише наприкінці минулого року кошти у межах програми отримали 3,5 млн людей. Тоді також стало відомо, що 80% споживачів перераховують ці гроші на оплату комунальних послуг, а ще купують книжки, медзасоби і донатять на Сили оборони.

Дата публікації
Кількість переглядів
29
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie