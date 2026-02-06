- Дата публікації
Астрологиня назвала найбільш відірвані від реальності знаки зодіаку
Не секрет, що кожен із нас живе у своєму світі — тому, який найповніше відповідає їхнім бажанням і потребам.
Хтось твердо — двома ногами — стоїть на землі, а хтось — витає в хмарах, Астрологиня Людмила Булгакова назвала найбільш відірвані від реальності знаки зодіаку.
Риби
Риби, які змушені жити в умовах реальності, що видається їм несправедливою та жорстокою, за першої ж нагоди тікають у світ мрій. Оскільки вони вигадують — і вибудовують — його самі, все в ньому їм дуже подобається, але особливе місце посідають почуття: представники цього знака завжди закохані.
Водолій
Водолії віддають перевагу світові творчості, в якому вони почуваються максимально комфортно, перед світом реальності — у ньому вони часто виявляються відверто безпорадними. Але якщо врахувати, що саме у творчих професіях представники знака домагаються найкращих результатів, то їхній відхід від реальності їм тільки на користь.
Терези
Терези абсолютно нормально почуваються в реальному світі, що не заважає їм вигадувати для себе ще й світ віртуальний, у якому бачать себе такими, якими не завжди бувають насправді. Утім, фантазії не лише не заважають, а й допомагають представникам знака домогтися справжніх, а не уявних успіхів.
