- Дата публікації
-
- Категорія
- Астрологія
- Кількість переглядів
- 1060
- Час на прочитання
- 1 хв
Астрологиня назвала найімпульсивніші знаки знаки зодіака
Ми по-різному — через темперамент, характер і безліч інших чинників — реагуємо на події, що відбуваються в нашому житті.
Хтось «гальмує» з рішенням, хтось діє розумно і виважено, оцінивши всі доводи «за» і «проти», а є й ті, хто не думає взагалі, але водночас діє стрімко.
Астролог Людмила Булгакова назвала найбільш імпульсивні знаки зодіаку.
Овен
Овни — як знак стихії Вогню — у питаннях імпульсивності тримають, як кажуть у таких випадках, пальму першості: їхні дії значно випереджають думки, через що вони часто припускаються помилок. Утім, якщо імпульс був правильним, вони домагаються результату блискавично — значно швидше, ніж інші.
Риби
Риби дуже швидкі на рішення, від яких багато що залежить у їхньому житті, — найчастіше вони стосуються стосунків з оточенням, насамперед, близькими їм людьми. Найчастіше, не розібравшись у тому, що сталося, вони роблять поспішні, а тому неправильні висновки, які призводять до сварок і конфліктів.
Скорпіон
Скорпіони схильні, не розібравшись у ситуації, надмірно драматизувати її і, як наслідок, ухвалювати швидкі, але не завжди правильні рішення. Згодом, розуміючи, що, поквапившись, помилилися, вони страшенно засмучуються і водночас здійснюють ще серйозніші хиби.
