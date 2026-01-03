Астрологиня назвала найімпульсивніші знаки знаки зодіака

Гороскоп / © Credits

Хтось «гальмує» з рішенням, хтось діє розумно і виважено, оцінивши всі доводи «за» і «проти», а є й ті, хто не думає взагалі, але водночас діє стрімко.

Астролог Людмила Булгакова назвала найбільш імпульсивні знаки зодіаку.

Овен

Овни — як знак стихії Вогню — у питаннях імпульсивності тримають, як кажуть у таких випадках, пальму першості: їхні дії значно випереджають думки, через що вони часто припускаються помилок. Утім, якщо імпульс був правильним, вони домагаються результату блискавично — значно швидше, ніж інші.

Риби

Риби дуже швидкі на рішення, від яких багато що залежить у їхньому житті, — найчастіше вони стосуються стосунків з оточенням, насамперед, близькими їм людьми. Найчастіше, не розібравшись у тому, що сталося, вони роблять поспішні, а тому неправильні висновки, які призводять до сварок і конфліктів.

Скорпіон

Скорпіони схильні, не розібравшись у ситуації, надмірно драматизувати її і, як наслідок, ухвалювати швидкі, але не завжди правильні рішення. Згодом, розуміючи, що, поквапившись, помилилися, вони страшенно засмучуються і водночас здійснюють ще серйозніші хиби.

