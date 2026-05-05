Астрологиня назвала знаки зодіаку, які ніколи не залишають у спокої своїх «колишніх»
Розлучаючись із близькою людиною, ми відчуваємо найрізноманітніші почуття — від радості до різкого неприйняття.
Хтось у таких випадках зітхає з полегшенням, а хтось потай сподівається, що стосунки — рано чи пізно — обов’язково продовжаться, навіть не підозрюючи, що є ті, хто ніколи не зникне з їхнього життя.
Астрологиня Людмила Булгакова назвала чоловіків зодіаку, які ніколи не залишають у спокої своїх колишніх.
Телець
Чоловіки-Тельці всіх жінок, з якими зводить їх доля, вважають своєю власністю, тому, сподіваючись продовжити стосунки, ніколи не дають їм спокою. Вони можуть писати й телефонувати, навіть якщо бачать, що з ними більше не хочуть спілкуватися, й іноді домагаються свого.
Козоріг
Козороги-чоловіки тільки здаються суворими і неемоційними, в душі вони дуже прив’язливі і сумують за тими, кого — свідомо чи мимоволі — змушені були залишити. Тому не варто дивуватися, коли виявите, що вони розташувалися в під’їзді на сходах навпроти ваших вхідних дверей.
Лев
Чоловіки-Леви щиро не розуміють, як їхня партнерка, з якою вони провели певну кількість часу, взагалі могла кинути таких розумних і красивих, як вони. Щоб отримати відповідь на це запитання, вони будуть нескінченно з’являтися в їхньому житті, щоб поставити його.
