Астрологиня назвала знаки зодіаку, які ніколи не залишають у спокої своїх «колишніх»

Хтось у таких випадках зітхає з полегшенням, а хтось потай сподівається, що стосунки — рано чи пізно — обов’язково продовжаться, навіть не підозрюючи, що є ті, хто ніколи не зникне з їхнього життя.

Астрологиня Людмила Булгакова назвала чоловіків зодіаку, які ніколи не залишають у спокої своїх колишніх.

Телець

Чоловіки-Тельці всіх жінок, з якими зводить їх доля, вважають своєю власністю, тому, сподіваючись продовжити стосунки, ніколи не дають їм спокою. Вони можуть писати й телефонувати, навіть якщо бачать, що з ними більше не хочуть спілкуватися, й іноді домагаються свого.

Козоріг

Козороги-чоловіки тільки здаються суворими і неемоційними, в душі вони дуже прив’язливі і сумують за тими, кого — свідомо чи мимоволі — змушені були залишити. Тому не варто дивуватися, коли виявите, що вони розташувалися в під’їзді на сходах навпроти ваших вхідних дверей.

Лев

Чоловіки-Леви щиро не розуміють, як їхня партнерка, з якою вони провели певну кількість часу, взагалі могла кинути таких розумних і красивих, як вони. Щоб отримати відповідь на це запитання, вони будуть нескінченно з’являтися в їхньому житті, щоб поставити його.

