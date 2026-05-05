У Ленінградській області РФ заявили про атаку дронів: під удар міг потрапити Кіришський нафтопереробний завод

У ніч проти 5 травня в російській Ленінградській області заявили про атаку безпілотників, унаслідок якої виникла пожежа в промисловій зоні міста Кириші.

Про це повідомив губернатор регіону. За його словами, на тлі атаки “невідомих дронів” у промзоні сталося загоряння, яке наразі ліквідовують рятувальники. До гасіння залучені підрозділи МНС та місцеві служби.

Російська влада також заявляє, що протягом ночі над територією області нібито було збито 18 безпілотників.

Водночас у мережі з’явилися припущення, що під удар міг потрапити Кіришський нафтопереробний завод “КІНЕФ” (“Кіришінефтеоргсинтез”), однак офіційного підтвердження цієї інформації наразі немає.

Інформації про постраждалих станом на ранок не надходило.

Раніше повідомлялося, що в Чебоксарах під час атаки спалахнула пожежа на оборонному підприємстві «ВНИИР-Прогресс».

