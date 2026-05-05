ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція
Локація:
Київ
weather +17°

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Ексклюзив ТСН
Кількість переглядів
171
Час на прочитання
2 хв

Чоловік повернув державі 80 тисяч гривень пенсії та сплатив 51 тисячу гривень штрафу

У Львові засудили чоловіка, який купив фальшиву інвалідність для отримання пенсії. За 3 роки він привласнив майже 80 тисяч гривень.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Коментарі
Пенсія

У Львові чоловік "купив" інвалідність, щоб отримувати пенсію

Галицький районний суд міста Львова визнав винним у шахрайстві мешканця області, який за допомогою підробленої довідки МСЕК привласнив майже 80 тисяч гривень державних коштів. Чоловік зізнався, що оформив «липову» групу через фінансові труднощі.

Про це йдеться у вироку суду.

Як чоловіку вдалось оформити пенсію

Як встановило слідство, у вересні 2022 року чоловік прийшов до Миколаївського управління Пенсійного фонду із завідомо підробленою довідкою МСЕК. У документі стверджувалося, що він пройшов огляд у Сихівській міжрайонній комісії та отримав III групу інвалідності через загальне захворювання.

Насправді ж чоловік:

  • Жодних обстежень не проходив.

  • Знав, що дані в довідці — неправдиві.

  • Використав документ виключно задля отримання регулярних виплат.

Протягом трьох років — з серпня 2022-го по серпень 2025 року — держава справно виплачувала «пенсіонеру» кошти. Загалом на його картку в «ПриватБанку» надійшло 79 858,61 гривні. Ці гроші суд визнав майновою шкодою, спричиненою державі.

«Пенсіонер» пояснив свій вчинок фінансовими проблемами

У залі суду обвинувачений не став заперечувати провину. Він пояснив свій вчинок досить прагматично.

«В той час у мене були фінансові проблеми та з’явилась можливість за невелику суму оформити собі інвалідність, тому я скористався такою можливістю, щоб отримувати додаткові кошти. У вчиненому щиро розкаююсь, засуджую свою поведінку», — заявив він.

Чоловік також зазначив, що вже повністю відшкодував Пенсійному фонду всю суму незаконно отриманих виплат.

Рішення суду

Суд врахував щире каяття, відсутність попередніх судимостей та повне повернення коштів. Дії чоловіка кваліфікували як шахрайство (ч. 1 ст. 190 КК України).

Суд вирішив:

  • Визнати чоловіка винним.

  • Призначити покарання у виді штрафу в розмірі 51 000 гривень.

  • Підроблене пенсійне посвідчення залишити в матеріалах справи.

Вирок суду / © Єдиний державний реєстр судових рішень

Вирок суду / © Єдиний державний реєстр судових рішень

Коментарі
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
171
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie