Місячний гороскоп: що можна і чого не можна робити 20 січня

Місяць / © Credits

Реклама

Знаючи, які характеристики має конкретна місячна доба, можна зрозуміти, чому відбуваються ті чи інші події, а ми реагуємо на них тільки так, а не інакше.

Місяць відповідає за наше самопочуття, роботу, фінанси, настрій, стосунки з іншими людьми, особисте життя і вектор нашої діяльності, тому дуже важливо дослухатися до його порад. Що нам розповідає і рекомендує, а також від чого нас застерігає Місяць 20 січня?

Місяць розповідає

День пасивного зіткнення добра зі злом, коли два ці начала лише позначають свої позиції, проте це не означає, що їхнє протистояння можна ігнорувати. Вибір між ними однаково доведеться робити кожному з нас — світ поставить нас у відповідну ситуацію, і відповідати за нього — теж.

Реклама

Місяць рекомендує

У роботі сьогодні дуже важливо продемонструвати силу волі й характер: вони знадобляться для подолання ймовірних труднощів, пасувати перед якими не можна — необхідно боротися.

Місяць застерігає

Не варто критикувати ні інших, ні — тим паче — себе: конструктивною таке оцінювання чужих — і власних — здібностей не буде, а, отже, користі не принесе — лише шкоду. Також дуже важливо тримати під контролем свої слова: будь-яке різке висловлювання, кинуте мимоволі або ненавмисно, може образити близьку людину, а загладити провину виявиться зовсім непросто.

Читайте також: