Видання Good Housekeeping розповіло, що генеральне очищення салону не обов’язково має перетворюватися на багатогодинну виснажливу процедуру. Достатньо правильної системи, базових засобів і трохи уваги до деталей, щоб навіть старий салон мав свіжий вигляд, як після професійне очищення авто.

Салон автомобіля — це простір, який може щодня переживати маленькі катастрофи: крихти після перекусу, пил на панелі, сліди від рук на кермі, плями на сидіннях і забруднені підсклянники, про які зазвичай згадують останніми.

Регулярне глибоке прибирання не лише робить авто приємнішим, а й допомагає зменшити кількість бактерій, неприємних запахів і подовжити життя матеріалів інтер’єру.

Що знадобиться

Для базового прибирання часто вистачає речей, які вже є вдома:

сміттєвий пакет

мікрофібра

універсальний очищувач

ручний пилотяг

засіб для скла

рідке мило для посуду

вологі серветки

невеликі щітки

засіб для оббивки

Для «професійнішого» результату:

стиснене повітря (для важкодоступних місць)

очищувач для шкіри

захисні засоби для шкіри та тканини

автоуніверсальні очисні засоби

Будьте уважні, що агресивна хімія може пошкодити делікатні поверхні, зокрема шкіру чи екрани, тому обережність тут не менш важлива, ніж чистота.

Покрокове прибирання

Розчищення простору

Почніть із простого, а саме, зберіть усе сміття, наприклад, обгортки, стаканчики та чеки. Бажано мати у машині невеликий багаторазовий пакет для речей, які потрібно повернути додому чи розкласти на місця. Це миттєво «розвантажує» простір.

Сидіння та килимки

Далі справа за сидінням, спочатку ретельно пропилотяжте їх, за допомогою насадки для щілин. Потім:

тканинні сидіння очищаються спеціальними засобами для оббивки чи портативними мийними пристроями

шкіряні — м’яким милом або спеціальним очищувачем для шкіри з подальшим захистом

вінілові — універсальним очищувачем і мікрофіброю

Килимки варто треба витрусити. Якщо є плями, використайте мийний пилотяг або для гумових килимків промити водою з милом і щіткою.

Скло

Вікна та лобове скло очищаються засобом для скла з дрібним розпиленням, щоб уникнути розводів. Після цього, використайте лише суху мікрофібру, яка залишає поверхню ідеально прозорою.

Панель приладів і центральна консоль

Це зона, де пил видно одразу, тут працює комбінація з мікрофібри, пилотяга, стисненого повітря для щілин та універсального очищувача. Завершальний штрих — дезінфекційні серветки для зон частого контакту та, за бажанням, ароматизатор.

Підсклянник

Ці місця часто стають липкими пастками для бактерій. Якщо деталі знімаються, їх можна замочити у теплій воді з милом. Якщо ні, то очищаються щіткою та губкою.

Кермо та дверні ручки

Це «гарячі точки» контакту. Їх обробляють дезінфекційним засобом, дають йому подіяти та витирають насухо. Для шкіряного керма краще використовувати спеціальні серветки.

Підлога та килим

Пилотяг — останній крок, щоб зібрати все, що впало під час прибирання. Використовуйте насадки для щілин і важкодоступних зон: рейки сидінь, кути та дверні кишені.

Експерти радять проводити генеральне прибирання приблизно раз на місяць. Якщо регулярно підтримувати чистоту, процес стає значно простішим і швидшим.

Прибирання салону авто — це не просто ідеальна чистота, а також комфорт і контроль над простором, у якому ми проводимо значну частину життя. Крім того, чистий салон завжди відчувається як новий початок, навіть якщо це просто поїздка у справах по місту.

