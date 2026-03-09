як створити культову зачіску Сієнни Міллер / © Associated Press

У світі моди та краси зачіска, яка має вигляд ніби ви щойно прокинулися з ідеальними хвилями, — один із найпопулярніших трендів останніх років. Такий стиль називають «ідеально недосконалий».

Акторка Сієнна Міллер давно стала символом цього образу. Її волосся має легкий, природний та трохи недбалий вигляд — саме так, як люблять стилісти модних показів і редактори глянцю.

За інформацією видання Woman&Home, секрет цієї зачіски розкрив її багаторічний стиліст — Sam McKnight. І головна роль у створенні образу належить не плойці чи фену, а текстуруючому спрею для волосся.

Текстура — головний секрет сучасних зачісок

Більшість людей вважає, що основа красивого волосся — це шампунь і кондиціонер. І це правда, адже вони формують базу догляду. Однак стилісти наголошують, що салонний результат створюють саме засоби для укладання. Серед найпопулярніших:

термозахисні спреї

засоби проти вологості

креми для хвиль і локонів

текстурувальні спреї.

Останні особливо цінують професійні стилісти, адже вони створюють ефект природного об’єму та руху волосся.

Секрет хвиль Сієнни Міллер

За словами стиліста, саме текстуруючий спрей допомагає створити той самий ефект «крутої дівчини», коли волосся має природний, трохи розтріпаний та водночас дуже стильний вигляд. Спрей:

додає волоссю об’єм

створює легку текстуру

забезпечує м’яку фіксацію

не робить волосся жорстким або липким.

Завдяки цьому зачіска має такий вигляд, ніби вона виникла сама собою.

Як працює текстуруючий спрей

Такі спреї — це легкі засоби для укладання, які поєднують властивості сухого шампуню та лаку для волосся.

Їхні основні функції:

Додають об’єм. Спрей підіймає волосся біля коренів і робить зачіску пишнішою.

Підсилюють текстуру. Навіть пряме волосся починає мати живіший та рухливіший вигляд.

Фіксують укладання. Але на відміну від класичного лаку, вони не створюють «шолом» із волосся.

Саме тому такі засоби стали фаворитами стилістів під час зніманнь для глянцю та модних показів.

Використання текстурувального спрею

Наносити засіб можна кількома способами.

Класичний метод

Розпороште спрей на верхівку голови. Пройдіться по довжині волосся. Легко зімніть пасма руками.

Для максимального об’єму

Нахиліть голову вниз. Щедро розпороште засіб на корені. Підніміть голову і злегка розтріпайте волосся

Результат — природна зачіска з ефектом легкої недбалості.

Як зробити фірмові хвилі

Стиліст радить ще один хитрик для отримання культового ефекту. Якщо ви використовуєте плойку чи праску:

накручуйте пасма у різних напрямках

не робіть локони занадто акуратними

після укладання розчешіть волосся пальцями

завершіть образ текстуруючим спреєм.

Так волосся матиме природніший та сучасніший вигляд. Іноді найефектніші зачіски — це ті, які мають максимально природний вигляд.

Легкі хвилі, об’єм і текстура створюють відчуття свободи та невимушеності — саме той стиль, який так люблять у модних столицях світу. І, як виявляється, секрет цієї естетики дуже простий.