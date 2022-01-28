Теплий салат зі смаженим сиром

Салат — мабуть, найрізноманітніший вид закусок за рахунок можливості варіювати інгредієнти та заправки.

Влітку навіть супи ми вважаємо за краще холодні, наприклад, окрошку або гаспачо, а ось взимку все з точністю до навпаки – навіть салати вибираємо теплі. Такі салати гарні самі по собі на сніданок чи вечерю.

Пропонований теплий салат із картоплею та сиром. Хорошим доповненням до такого салату буде пара скибочок буженини або пастроми.

Інгредієнти:

200 г імеретинського сиру

200 г картоплі

200 г пекінської капусти

100 г помідорів чері

1 стручок болгарського перцю

2 зубки часнику

1 чайна ложка французької гірчиці

1 чайна ложка лимонного соку

1 чайна ложка італійських трав

1 чайна ложка меленої паприки

олія

чорний мелений перець

сіль

Приготування

Очищений часник пропустити через прес, додати 30 мл олії та перемішати.

Картоплю добре вимити, обсушити, не очищаючи, нарізати скибочками, посолити, поперчити, притрусити меленою паприкою та італійськими травами, полити олією з часником і запікати до готовності за температури 200°С.

Болгарський перець очистити від плодоніжки та насіння, змастити олією і запікати 20 хвилин за температури 200°С, після чого, не очищаючи, нарізати соломкою.

Помідори чері розрізати навпіл, збризкати олією і запікати 5 хвилин.

Пекінську капусту нарізати соломкою та обсмажувати на олії протягом 5 хвилин.

Сир нарізати невеликими скибочками товщиною 0,5-0,7 см і швидко обсмажити з обох боків до утворення рум'яної скоринки.

Для заправки французьку гірчицю з'єднати з лимонним соком, підлити 30 мл олії та акуратно перемішати.

На дно підігрітого сервувального блюда викласти подушку з пекінської капусти, на неї укласти запечену картоплю, потім болгарський перець, помідори чері, смажений сир і полити заправкою.

На замітку

Італійські трави можна замінити будь-якою улюбленою приправою, а імеретинський сир – будь-яким розсольним сиром: сулугуні, адигейським, фетою, моцарелою або бринзою.

Щоб салат вийшов справді теплим, запікайте всі овочі одночасно, помістивши в духовку спочатку картопля, потім болгарський перець та в останню чергу помідори чері.

Урізноманітнити теплий салат можна додаванням смажених грибів, стручкової квасолі, зеленого горошку, солоних огірків та зелені.

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