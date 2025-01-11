У червоному міні з бантом на грудях: згадуємо яскравий образ принцеси Діани для галавечері

Середина 90-х була часом, коли принцеса Уельська особливо полюбила короткі сукні, які підкреслювали її стрункій фігурі.

Так у 1995 року для заходу в Парижі – галавечері, організованого LVMH на підтримку лікарні Грейт-Ормонд-стріт та Фонду Клода Помпіду – принцеса Діана обрала яскраво-червоне вбрання до колін.

Принцеса Діана / Фото: Getty Images

Це була сукня з колекції Haute Couture осінь-зима 1995 року від французького дизайнера Крістіана Лакруа. Червона коктейльна сукня була прикрашена атласним шовковим ліфом з вирізом у формі серця і великим бантом. Бретельки у сукні були широкими, а обличчя та спідниця виконані з різної тканини.

Діана також одягла пару сережок, що складалися з діамантів та рубінів, які були виконані у формі крила та з краплями-китицями. Ця прикраса – подарунок, який вона отримала під час туру країнами Перської затоки 1986 року.

Принцеса Діана / Фото: Getty Images

Образ принцеса завершила улюбленим укладанням, макіяжем, червоним манікюром, а також червоними атласними туфлями-човниками та круглим клатчем, яким прикривала виріз на сукні, коли виходила з автомобіля – це був її модний трюк, щоб фотографи не могли зазирнути у її декольте.

Принцеса Діана / Фото: Getty Images

Читайте також:

Принцеса Діана у красивих сукнях (21 фото)