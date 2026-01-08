Юна принцеса Кейт у ролі подружки нареченої: милі кадри, яких не бачила публіка

Принцеса Кейт / © Getty Images

Відео та фото, які опублікувало видання Daily Mail, демонструє, як 9-річна майбутня принцеса Уельська в ролі подружки нареченої сяє на весіллі.

Майже восьмихвилинний відеоролик із весілля містера Голдсміта та Міранди Фут був вперше опублікований 2017 року — через шість років після весілля Кейт та принца Вільяма.

Принц Вільям і принцеса Кейт / © Associated Press

На відео, вперше отриманому агентством SWNS, Кейт та її молодша сестра Піппа, одягнені в однакові сукні подружок нареченої та квіткові вінки, приєдналися до весільної процесії біля церкви Святого Петра у Бернгемі, графство Бакс.

Молодший брат Міддлтонів, Джеймс, не залишився осторонь і в ролі пажа, коли трійця супроводжувала Гері та Міранду (які від того часу розлучилися) до вівтаря.

Кейт Міддлтон у дитинстві / © Getty Images

У короткому фрагменті відеоролика Кейт отримує подарунок від нареченого на знак подяки, а шанувальники в X відзначають, що її «прекрасна усмішка, природна грація та витончені манери миттєво впізнавані» навіть у юному віці.

Нагадаємо, завтра, 9 січня, принцесі Уельській виповнюється 44 роки.