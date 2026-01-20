ТСН у соціальних мережах

Принцеса Уельська таємно відвідала балет і поділилася фото в Instagram

Принцеса Уельська здійснила приватну поїздку вихідними.

Принцеса Уельська

Принцеса Уельська / © Associated Press

Принцеса Уельська лише кілька днів тому відвідала Лондон, де побувала на концерті Королівського балету у Королівській опері. Королівська особа приїхала подивилася виступ трупи Woolf Works і, як повідомляється, отримала від візиту велике задоволення.

І хоча її візит не висвітлювався публічно, у понеділок у Instagram Кетрін написала:

«Дякую Королівському балету за приголомшливий вечір творчої наснаги у Woolf Works у ці вихідні! К.»

Сторіз принцеси Уельської / © Instagram принца і принцеси Уельских

Сторіз принцеси Уельської / © Instagram принца і принцеси Уельских

З ким принцеса Кейт ходила дивитися виставу не повідомляється. Це вже не вперше, коли Кетрін здійснює приватну поїздку, щоб подивитися балетну виставу.

2024 року принцеса здійснила несподівану поїздку до Англійського національного балету, щоб подивитися денну виставу «Жизель» у театрі Седлерс-Веллс.

Відомо, що дочка Кейт — принцеса Шарлотта — займається балетом, цілком імовірно, що вона взяла її з собою на виставу.

Принцеса Шарлотта з мамою принцесою Кейт / © Getty Images

Принцеса Шарлотта з мамою принцесою Кейт / © Getty Images

