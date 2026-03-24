У квітковому жакеті та спідниці: стильна королева Сільвія отримала нагороду на галавечорі

Королева Сільвія / © Getty Images

Учора під час галавечора Її Величності отримала нагороду «Дюссельдорфець року 2025» за свою багаторічну громадську діяльність як засновниця та почесна голова Всесвітнього фонду дитинства.

На заході королева сяяла у спідничному костюмі в ніжний квітковий принт, що складався з короткого жакета та спідниці. Також Сільвія зробила гарне укладання та макіяж, а образ доповнила перлинними сережками та золотою каблучкою.

Нагадаємо, вчора під час офіційних заходів у Німеччині королева виблискувала у твідовому жакеті та баклажановій блузці і теж мала стильний вигляд. 82-річна королева Швеції перебуває з візитом у Німеччині сама без свого чоловіка короля Карла Густава, з яким нещодавно відсвяткувала 50-річчя від дня їхніх заручин і незабаром відсвяткує «золоте весілля».

