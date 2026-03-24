У квітковому жакеті та спідниці: стильна королева Сільвія отримала нагороду на галавечорі
Королева Сільвія приїхала з візитом до Дюссельдорфа не просто так.
Учора під час галавечора Її Величності отримала нагороду «Дюссельдорфець року 2025» за свою багаторічну громадську діяльність як засновниця та почесна голова Всесвітнього фонду дитинства.
На заході королева сяяла у спідничному костюмі в ніжний квітковий принт, що складався з короткого жакета та спідниці. Також Сільвія зробила гарне укладання та макіяж, а образ доповнила перлинними сережками та золотою каблучкою.
Нагадаємо, вчора під час офіційних заходів у Німеччині королева виблискувала у твідовому жакеті та баклажановій блузці і теж мала стильний вигляд. 82-річна королева Швеції перебуває з візитом у Німеччині сама без свого чоловіка короля Карла Густава, з яким нещодавно відсвяткувала 50-річчя від дня їхніх заручин і незабаром відсвяткує «золоте весілля».