У штанному костюмі та з поясом зі слонами: княгиня Шарлін з чоловіком відвідала екзотичний сад

Наступної неділі в Монако знову відкриє одну зі своїх перлин просто неба: Екзотичний сад. Розташований на крутій скелі, цей сад, в якому росте понад 1000 видів сукулентів, привезених з різних куточків світу (в основному з Латинської Америки, Північної Африки, Центральної та Південної Африки та Аравійського півострова) пропонує один з кращих панорамних видів на князівство.

Князь Альбер II, його дружина, княгиня Шарлін, а також сестра князя — принцеса Кароліна — відвідали це місце напередодні відкриття.

Для цього офіційного заходу княжої родини Шарлін та Кароліна Монакські підібрали штанні костюми. На Шарлін був костюм з колекції весна-літо 2025 від Elie Saab з поясом на талії та з пряжкою у формі двох слонів, гостроносі туфлі на підборах та мініатюрні золоті сережки у вухах. Доповнила образ княгиня лаконічною зачіскою та великими чорними сонцезахисними окулярами.

А принцеса Кароліна одягла бежевий вільний костюм у поєднанні з білою блузкою та поясом, а взута була у коричневі туфлі на ремінцях. Вона розпустила волосся, одягла сонцезахисні окуляри та сережки-висячки.

Закритий 2020 року через COVID-19 парк був використаний для проведення робіт з благоустрою та розширення, і з 30 березня відвідувачі можуть відвідати нові зони, які першими побачили члени княжої родини.