Як підтримувати близьких під час війни

Як підтримувати близьких під час війни

Часто у стресовому стані, під час сильної втоми, людям важко приймати підтримку: вони просто не можуть остаточно усвідомити свій стан та потреби.

Телеграм-канал "Психологічна підтримка" публікує поради, як підтримувати близьких під час війни.

Найкраща підтримка це та, якої людина потребує саме зараз. Тому спочатку потрібно просто запитати: як ти? Як я можу тебе зараз підтримати?

Потрібно бути готовим до відмови у різкій формі. Реагуємо спокійно та даємо людині видихнути.

Роздратування може бути маркером того, що людина вже не може толерувати емоції, що її переповнюють. Можна поділитися своїм досвідом вивільнення негативних емоцій та запропонувати спробувати.

На високому рівні стресу ми можемо забувати про їжу. Тому можна просто запитати, коли людина востаннє їла чи пила, коли спала.

У деяких ситуаціях надавати підтримку без потреби не варто. Можемо просто заважати. Іноді найкраща підтримка – це ваша власна безпека та здоров'я.

Добрі слова, слова любові, подяка, приємні спільні спогади – це також може підтримати у скрутну хвилину.

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