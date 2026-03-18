- Дата публікації
-
- Категорія
- Шоу-бізнес
- Кількість переглядів
- 40
- Час на прочитання
- 1 хв
Аня Тейлор-Джой у леопардовій спідниці з торочкою з’явилася на вулицях Нью-Йорка
29-річна акторка обрала для свого виходу спідницю з анімалістичним принтом.
Аня Тейлор-Джой потрапила до об’єктивів папараці у районі Іст-Віллидж, у Нью-Йорку.
Акторка мала стильний вигляд у чорному кроптопі з галтером і американською проймою та в леопардовій спідниці міді з торочкою на подолі. Вбрання вона скомбінувала з чорними лакованими мюлями на шпильках.
Тейлор-Джой зробила укладання з локонами, макіяж із рожевою помадою і французький манікюр. На обличчі у неї були чорні сонцезахисні окуляри, у вухах — золоті сережки, а на руках — золоті каблучки.
