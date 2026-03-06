ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
108
Час на прочитання
1 хв

Поєднала жакардовий жакет та джинси: Аня Тейлор-Джой здивувала образом у Парижі

Акторка прийшла на захід LVMH Prize, який проводився під час Тижня моди в Парижі.

Автор публікації
Юлія Каранковська
Аня Тейлор-Джой

Аня Тейлор-Джой / © Getty Images

Аня Тейлор-Джой одяглася зовсім нестандартно, адже обрала шикарний жакардовий жакет від Dior, який Джонатан Андерсон презентував лише кілька днів тому в колекції осінь-зима 2026-2027.

Жакет Ані був золотим, з бантами, утепленим та з асиметричним низом-баскою. Також вона одягла широкі джинси трендового фасону — з підворотами, які зовсім нещодавно дизайнер Андре Тан вніс до списку must-have 2026 року. Такі моделі ще часто називають джинсами з манжетами.

Аня Тейлор-Джой / © Getty Images

Аня Тейлор-Джой / © Getty Images

Аня розпустила своє довге біляве волосся та взула туфлі на високих підборах.

Також акторка з’явилася на презентації колекції Андерсона у персиковій сукні та з високим хвостом.

Аня Тейлор-Джой / © Associated Press

Аня Тейлор-Джой / © Associated Press

Світські і повсякденні луки акторки Ані Тейлор-Джой (40 фото)

Аня Тейлор-Джой_1 / © Getty Images

© Getty Images

Аня Тейлор-Джой_2 / © Associated Press

© Associated Press

Аня Тейлор-Джой / © Getty Images

Аня Тейлор-Джой / © Getty Images

Аня Тейлор-Джой / © Getty Images

Аня Тейлор-Джой / © Getty Images

Аня Тейлор-Джой / © Getty Images

Аня Тейлор-Джой / © Getty Images

Аня Тейлор-Джой / © Getty Images

Аня Тейлор-Джой / © Getty Images

Аня Тейлор-Джой / © Associated Press

Аня Тейлор-Джой / © Associated Press

Аня Тейлор-Джой / © Getty Images

Аня Тейлор-Джой / © Getty Images

Аня Тейлор-Джой / © Getty Images

Аня Тейлор-Джой / © Getty Images

Аня Тейлор-Джой / © Getty Images

Аня Тейлор-Джой / © Getty Images

Аня Тейлор-Джой_4 / © Associated Press

© Associated Press

Аня Тейлор-Джой / © Getty Images

© Getty Images

Аня Тейлор-Джой / © Getty Images

© Getty Images

Аня Тейлор-Джой і Малкольм Макрей / © Associated Press

© Associated Press

Аня Тейлор-Джой / © Getty Images

© Getty Images

Аня Тейлор-Джой / © Associated Press

© Associated Press

Аня Тейлор-Джой / © Getty Images

© Getty Images

Аня Тейлор-Джой_2 / © Associated Press

© Associated Press

Аня Тейлор-Джой / © Getty Images

© Getty Images

Аня Тейлор-Джой_2 / © Associated Press

© Associated Press

Аня Тейлор-Джой_2 / © Associated Press

© Associated Press

Аня Тейлор-Джой_1 / © Getty Images

© Getty Images

Аня Тейлор-Джой_1 / © Associated Press

© Associated Press

Аня Тейлор-Джой_1 / © Associated Press

© Associated Press

Аня Тейлор-Джой_2 / © Associated Press

© Associated Press

Аня Тейлор-Джой_1 / © Associated Press

© Associated Press

Аня Тейлор-Джой_5 / © Associated Press

© Associated Press

Аня Тейлор-Джой_2 / © Getty Images

© Getty Images

Аня Тейлор-Джой_1 / © Getty Images

© Getty Images

Аня Тейлор-Джой / © Getty Images

© Getty Images

Аня Тейлор-Джой_1 / © Getty Images

© Getty Images

Аня Тейлор-Джой_1 / © Associated Press

© Associated Press

Аня Тейлор-Джой_3 / © Associated Press

© Associated Press

Аня Тейлор-Джой_2 / © Getty Images

© Getty Images

Аня Тейлор-Джой / © Getty Images

© Getty Images

Аня Тейлор-Джой / © Getty Images

© Getty Images

Аня Тейлор-Джой / © Getty Images

© Getty Images

Аня Тейлор-Джой_2 / © Associated Press

© Associated Press

Аня Тейлор-Джой / © Getty Images

© Getty Images

Аня Тейлор-Джой_2 / © Associated Press

© Associated Press

