- Дата публікації
-
- Категорія
- Шоу-бізнес
- Кількість переглядів
- 108
- Час на прочитання
- 1 хв
Поєднала жакардовий жакет та джинси: Аня Тейлор-Джой здивувала образом у Парижі
Акторка прийшла на захід LVMH Prize, який проводився під час Тижня моди в Парижі.
Аня Тейлор-Джой одяглася зовсім нестандартно, адже обрала шикарний жакардовий жакет від Dior, який Джонатан Андерсон презентував лише кілька днів тому в колекції осінь-зима 2026-2027.
Жакет Ані був золотим, з бантами, утепленим та з асиметричним низом-баскою. Також вона одягла широкі джинси трендового фасону — з підворотами, які зовсім нещодавно дизайнер Андре Тан вніс до списку must-have 2026 року. Такі моделі ще часто називають джинсами з манжетами.
Аня розпустила своє довге біляве волосся та взула туфлі на високих підборах.
Також акторка з’явилася на презентації колекції Андерсона у персиковій сукні та з високим хвостом.