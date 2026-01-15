ТСН у соціальних мережах

511
1 хв

Чеська супермодель Кароліна Куркова позувала в шубі на голе тіло

Зірка приміряла сміливий образ.

Юлія Кудринська
Кароліна Куркова

Кароліна Куркова

41-річна чеська супермодель, акторка та екс«ангел» Victoria’s Secret Кароліна Куркова знялася в промокампанії для Ronny Kobo.

Вона позувала в димчастій шубі, яку одягла на голе тіло, в сірих колготках і лакових туфлях-човниках у тон. Волосся моделі було туго зібране в пучок, а на обличчі практично не було макіяжу.

Кароліна Куркова

Кароліна Куркова

Кароліна Куркова

Кароліна Куркова

Кароліна Куркова

Кароліна Куркова

Зазначимо, що Кароліна Куркова — одна з найуспішніших супермоделей 2000-х. Коли їй було 15 років, мати відправила її фото до агенції Elite, і так розпочалася її кар’єра. Уже в 17 Кароліна стала обличчям Prada — рідкісний і дуже престижний дебют. Від 2005-го до 2008 року була «ангелом» Victoria’s Secret, хоча в шоу бренда брала участь від 2000-го. Куркова ще й мама трьох дітей — двох синів і доньки. На своїй сторінці в Instagram вона доволі часто ділиться знімками з дітьми і показує деталі свого життя.

Раніше, нагадаємо, Кароліна Куркова в стильній шкіряній спідниці потрапила під приціл папараці.

511
