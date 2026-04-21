Меріл Стріп у крокодилячому тренчі і червоних слінгбеках сходила на ранкове шоу

Меріл Стріп зараз активно займається промокампанією найобговорюванішого та найочікуванішого сиквелу всіх часів «Диявол носить Прада», тож вона часто потрапляє під приціл папараці у Нью-Йорку. За день акторка може з’явитися на вулицях міста у кількох стильних образах.

Цього разу фотографи заскочили зірку на площі Гудзон, коли вона йшла на ранкове шоу Good Morning America. Вона мала ефектний вигляд у червоному шкіряному тренчі з крокодилячим тисненням, під який одягла смугасту сорочку у червоно-біло-синіх кольорах та білі широкі штани з чорним поясом із золотою фурнітурою.

Вбрання Меріл скомбінувала з червоними гостроносими слінгбеками Jimmy Choo зі скульптурними підборами та чорною шкіряною сумкою Amberley від Mulberr. Її руку прикрашала каблучка з рожевим турмаліном. На обличчі у Стріп були сонцезахисні бордові окуляри, а у вухах — золоті сережки-кільця.

Цей лук є відсилкою до її персонажки Міранди Прістлі зі стрічки «Диявол носить Прада», яку можна буде побачити в українських кінотеатрах від 30 квітня.

Про фільм:

Події сиквелу «Диявол носить Прада 2» розгортаються через 20 років після оригінальної історії. Головна редакторка глянцевого журналу «Runway» Міранда Прістлі (Меріл Стріп) стикається з кризою в індустрії друкованих медіа і намагається врятувати свою кар’єру. Вона звертається по допомогу до своєї колишньої асистентки Емілі Чарльтон (Емілі Блант), яка нині обіймає керівну посаду в люксовому бренді, від якого залежить виживання «Runway».