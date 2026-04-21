Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров'я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
44
Час на прочитання
2 хв

Меріл Стріп у крокодилячому тренчі і червоних слінгбеках сходила на ранкове шоу

76-річна акторка у новому стильному образі потрапила до об’єктивів папараці.

Аліна Онопа
Меріл Стріп / © Getty Images

Меріл Стріп зараз активно займається промокампанією найобговорюванішого та найочікуванішого сиквелу всіх часів «Диявол носить Прада», тож вона часто потрапляє під приціл папараці у Нью-Йорку. За день акторка може з’явитися на вулицях міста у кількох стильних образах.

Цього разу фотографи заскочили зірку на площі Гудзон, коли вона йшла на ранкове шоу Good Morning America. Вона мала ефектний вигляд у червоному шкіряному тренчі з крокодилячим тисненням, під який одягла смугасту сорочку у червоно-біло-синіх кольорах та білі широкі штани з чорним поясом із золотою фурнітурою.

Вбрання Меріл скомбінувала з червоними гостроносими слінгбеками Jimmy Choo зі скульптурними підборами та чорною шкіряною сумкою Amberley від Mulberr. Її руку прикрашала каблучка з рожевим турмаліном. На обличчі у Стріп були сонцезахисні бордові окуляри, а у вухах — золоті сережки-кільця.

Цей лук є відсилкою до її персонажки Міранди Прістлі зі стрічки «Диявол носить Прада», яку можна буде побачити в українських кінотеатрах від 30 квітня.

Події сиквелу «Диявол носить Прада 2» розгортаються через 20 років після оригінальної історії. Головна редакторка глянцевого журналу «Runway» Міранда Прістлі (Меріл Стріп) стикається з кризою в індустрії друкованих медіа і намагається врятувати свою кар’єру. Вона звертається по допомогу до своєї колишньої асистентки Емілі Чарльтон (Емілі Блант), яка нині обіймає керівну посаду в люксовому бренді, від якого залежить виживання «Runway».

