ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
42
Час на прочитання
1 хв

Повернулася в стрій, попри хворобу: Белла Хадід вийшла на подіум у Парижі

Модель взяла участь у Тижні моди в Парижі.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
Белла Хадід

Белла Хадід / © Associated Press

Американська модель Белла Хадід страждає на хворобу Лайма, і нещодавно її мама — Іоланда Хадід — опублікувала в соцмережах серію фотографій, на яких показала, як її донька проходить лікування. На фото Белла була в лікарняному ліжку під крапельницями і приймала багато різних препаратів.

Белла Хадід та її мама / © Іоланда Хадід Instagram

Белла Хадід та її мама / © Іоланда Хадід Instagram

Белла Хадід у лікарні / © Іоланда Хадід Instagram

Белла Хадід у лікарні / © Іоланда Хадід Instagram

Уже за два тижні після публікації поста Белла прибула до Парижа. Модель помітили папараці, коли вона йшла вулицею. Хадід була у чудовому настрої й одягнена в куртку від Chloe.

Белла Хадід / © Getty Images

Белла Хадід / © Getty Images

Потім дівчина вийшла на подіум. Белла взяла участь у показі бренду Saint Laurent, під час якого креативний директор Ентоні Ваккарелло презентував публіці колекцію на сезон весна-літо 2026.

Хадід продемонструвала вбрання жовтого кольору — сукню з об’ємними плечима і поясом, яку носила в поєднанні з масивними сережками, окулярами і гостроносими туфлями.

Белла Хадід на подіумі під час показу Saint Laurent / © Associated Press

Белла Хадід на подіумі під час показу Saint Laurent / © Associated Press

Белла Хадід в об'єктивах папараці (22 фото)

Белла Хадід / © Getty Images

Белла Хадід / © Getty Images

Белла Хадід / © Getty Images

Белла Хадід / © Getty Images

Белла Хадід / © Getty Images

Белла Хадід / © Getty Images

Белла Хадід / © Getty Images

Белла Хадід / © Getty Images

Белла Хадід / © Getty Images

Белла Хадід / © Getty Images

Белла Хадід / © Getty Images

Белла Хадід / © Getty Images

Белла Хадід / © Getty Images

Белла Хадід / © Getty Images

Белла Хадід / © Getty Images

Белла Хадід / © Getty Images

Белла Хадід / © Getty Images

Белла Хадід / © Getty Images

Белла Хадід / © Getty Images

Белла Хадід / © Getty Images

Белла Хадід / © Getty Images

Белла Хадід / © Getty Images

Белла Хадід / © Getty Images

Белла Хадід / © Getty Images

Белла Хадід / © Getty Images

Белла Хадід / © Getty Images

Белла Хадід з батьком / © Getty Images

Белла Хадід з батьком / © Getty Images

Белла Хадід / © Getty Images

Белла Хадід / © Getty Images

Белла Хадід / © Getty Images

Белла Хадід / © Getty Images

Белла Хадід / © Getty Images

Белла Хадід / © Getty Images

Белла Хадід / © Getty Images

Белла Хадід / © Getty Images

Белла Хадід / © Getty Images

Белла Хадід / © Getty Images

Белла Хадід / © Getty Images

Белла Хадід / © Getty Images

Белла Хадід / © Getty Images

Белла Хадід / © Getty Images

Белла Хадід / © Getty Images

Белла Хадід / © Getty Images

Дата публікації
Кількість переглядів
42
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie