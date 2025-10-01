Повернулася в стрій, попри хворобу: Белла Хадід вийшла на подіум у Парижі

Белла Хадід / © Associated Press

Американська модель Белла Хадід страждає на хворобу Лайма, і нещодавно її мама — Іоланда Хадід — опублікувала в соцмережах серію фотографій, на яких показала, як її донька проходить лікування. На фото Белла була в лікарняному ліжку під крапельницями і приймала багато різних препаратів.

Белла Хадід та її мама / © Іоланда Хадід Instagram

Белла Хадід у лікарні / © Іоланда Хадід Instagram

Уже за два тижні після публікації поста Белла прибула до Парижа. Модель помітили папараці, коли вона йшла вулицею. Хадід була у чудовому настрої й одягнена в куртку від Chloe.

Белла Хадід / © Getty Images

Потім дівчина вийшла на подіум. Белла взяла участь у показі бренду Saint Laurent, під час якого креативний директор Ентоні Ваккарелло презентував публіці колекцію на сезон весна-літо 2026.

Хадід продемонструвала вбрання жовтого кольору — сукню з об’ємними плечима і поясом, яку носила в поєднанні з масивними сережками, окулярами і гостроносими туфлями.

Белла Хадід на подіумі під час показу Saint Laurent / © Associated Press