У шубі з тигровим принтом за 48 тисяч доларів: Меріл Стріп у гламурному луку підкорювала вулиці Нью-Йорка

Меріл Стріп / © Getty Images

Реклама

Папараці заскочили Меріл Стріп у районі Сохо, у Нью-Йорку. Акторка з’явилася там у новому гламурному образі, який привертав увагу всіх довкола.

На зірці була розкішна об’ємна шуба з гладкої овчини з тигровим принтом, широким коміром й широкими акцентними плечима з дебютної колекції Демни Гвасалія La Famiglia весна-літо 2026 для бренду Gucci. Її вартість — 48 тисяч доларів. Шубу доповнював золотий пояс-ланцюжок з підвіскою GG.

Аутфіт Стріп доповнила чорними прямими штанями зі стрілками, чорними туфлями і червоним клатчем. Акторка зібрала волосся у зачіску, зробила ніжний мейк, одягла стильні сонцезахисні окуляри і прикрасила вуха золотими сережками-кільцями.

Реклама

До речі, цей лук підкреслив статус персонажа Меріл у фільмі «Диявол носить Прада 2» — Міранди Прістлі, промо якого вона зараз активно займається.

Нагадаємо, раніше Меріл Стріп виходила у світ у лакованому двобортному плащі кольору марсала з пясом в тон.