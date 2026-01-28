Як обрати зарядну станцію для дому, що заряджається за годину: експерти розповіли

Зарядна станція / © Фото з відкритих джерел

Реклама

Експерти порталу Yanko Design визначили портативні зарядні станції середнього рівня як найбільш раціональний вибір для забезпечення енергонезалежності квартир та приватних будинків.

Про це портал Yanko Design розповів у своєму відеоогляді.

На думку експертів, такі пристрої, як EcoFlow River 2 Pro, пропонують збалансоване поєднання ціни, мобільності та технічних можливостей. Це дозволяє закрити базові потреби тисяч українців під час тривалих відключень світла. На відміну від занадто малопотужних або надмірно дорогих промислових систем, середній сегмент забезпечує тривалу роботу критично важливих приладів без значних витрат місця та бюджету.

Реклама

Переваги середнього класу над іншими моделями

Як зазначають експерти, головною перевагою станцій із ємністю від 700 до 1000 ват-годин є їхня здатність підтримувати життя оселі протягом тривалого часу. Малі моделі на 200-300 ват-годин не витримують навантаження від роутерів чи електричних ковдр довше кількох годин. А це є критично під час блекаутів тривалістю понад чотири години.

Водночас великі системи ємністю до 4000 ват-годин, хоч і здатні живити цілий будинок, але важать до 45 кілограмів і коштують як вживаний автомобіль. Станції середнього рівня важать близько 5-8 кілограмів, легко транспортуються однією рукою та коштують відносно недорого. При цьому вони є достатньо потужними для автономної роботи основних гаджетів протягом кількох днів.

Технічні можливості та надійність

На думку експерртів, пристрій потужністю 800 Вт із літій-залізо-фосфатним акумулятором ємністю 768 Вт/год демонструє високу ефективність у побутових умовах. Повного заряду такої станції вистачає для роботи роутера протягом тижня, 50 повних зарядок смартфона або восьми годин обігріву електричною ковдрою.

Використання LiFePO4-елементів робить пристрій безпечнішим та стійкішим до перепадів температур порівняно зі стандартними літій-іонними батареями. Також гарантує понад 3000 циклів експлуатації до початку втрати ємності.

Реклама

Як зазначають експерти, важливою перевагою для українських реалій є швидкість відновлення енергії. Адже станція заряджається від розетки всього за 70 хвилин, що дозволяє накопичити максимум ресурсу в короткі проміжки наявності світла.

Функціональність та вартість в Україні

Сучасні станції цього класу оснащені широким набором роз’ємів, включаючи стандартні розетки, порти USB-A та USB-C, а також автомобільний прикурювач для приладів постійного струму. Додатковим бонусом є вбудована функція джерела безперебійного живлення з «правильною синусоїдою», що захищає техніку від стрибків напруги.

Пристрої також підтримують зарядку від сонячних панелей. Це може стати допоміжним джерелом енергії навіть узимку. В Україні вартість моделі EcoFlow River 2 Pro починається від 30 000 гривень. Це робить її доступним інструментом для мешканців орендованих квартир чи невеликих будинків, які шукають стабільність у періоди енергетичної нестабільності.

Нагадаємо, сумарна потужність домашніх зарядних станцій, які українці встановили у власних квартирах і будинках під час тривалого відключення світла, вже наближається до 0,5 гігавата. Йдеться не про повербанки, а про повноцінні зарядні станції на кшталт «екофлоу».

Реклама

До слова, Центр стратегічних комунікацій підготував повний посібник для українців, як пережити блекаути цієї зими.