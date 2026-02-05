Таємний код предків: дослідник знайшов сліди загубленої цивілізації

Дослідник виявив схожі символи у Туреччині, Єгипті та Південній Америці

Незалежний дослідник Метью ЛаКруа заявив про виявлення доказів існування високорозвиненої цивілізації, яка процвітала на Землі близько 38 000 — 40 000 років тому. На його думку, стародавні архітектори використовували складну систему геометрії та символізму, щоб закарбувати інформацію про походження людства та будову Всесвіту в монументальних спорудах по всьому світу.

Про сенсаційну теорію та знайдені артефакти дослідник розповів виданню Daily Mail.

Сліди в Туреччині як вихідна точка

ЛаКруа стверджує, що колискою цієї глобальної системи є регіон озера Ван у східній Туреччині, зокрема місцевість, відома як Іоніс. Саме тут, на думку дослідника, знаходяться найдавніші зразки «первинного коду» — специфічні Т-подібні форми, східчасті піраміди та зображення левів, які пізніше були скопійовані в інших куточках планети.

Особливу увагу експерт звертає на кам’яний рельєф у Кефкалесі, який містить складну іконографію розміром 1,2 на 1,2 метра. Цей артефакт демонструє ті самі геометричні мотиви, що згодом з’являються у храмах Гізи в Єгипті та стародавніх руїнах Тіуанако в Південній Америці, слугуючи своєрідним «розеттським каменем» для розшифровки глобального патерну.

Космічний код та скептицизм науки

Аналізуючи храм Сфінкса в Єгипті, ЛаКруа виявив приховані зображення перевернутих східчастих пірамід, які раніше залишалися непоміченими. Використовуючи астрономічні дані про прецесію земної осі та орієнтацію Сфінкса на сузір’я Лева, він вирахував, що ці монументи могли бути зведені не 4500 років тому, як вважає офіційна наука, а повний прецесійний цикл тому — близько 38 тисячоліть тому.

Дослідник переконаний, що ці споруди є частиною величезної «космограми», де ліві та праві елементи символізують потойбічний та небесний світи, а центральна вісь — наш фізичний світ.

Втім, традиційна археологія поки що відкидає ці твердження, датуючи турецькі знахідки періодом держави Урарту та наголошуючи на відсутності рецензованих доказів існування розвиненої культури в епоху палеоліту.

