Як вибрати пуховик на зиму / © pexels.com

Саме він визначає, чи будете мати стильний вигляд, чи загубитеся в шарах тканини.

Ось 6 ключових правил, які допоможуть знайти модель, що збереже тепло, підкреслить силует і прослужить не один сезон.

Правильна довжина

Орієнтуйтесь на два безпрограшні варіанти: до середини стегна, щоб закривало сідниці, або максі до середини литки. Будь-яка довжина, що припадає на зону коліна, візуально «ламає» пропорції та створює небажаний ефект роздутого силуету.

Комфортний об’єм

Між тілом і пуховиком має залишатися невеликий повітряний простір — так ви й дихаєте вільніше, і має гармонійний вигляд. Перевірка проста: між тілом та тканиною має легко поміщатися кулак. Такий об’єм дозволить без проблем носити светр чи худі й при цьому не виглядати перевантажено.

На перший погляд

Завжди оцінюйте простьобаний візерунок. Чим ширші стібки, тим дорожчий та стриманіший вигляд пуховик. Дрібна простібка, навпаки, додає зайвих сантиметрів і здешевлює загальний вигляд. Переглядаючи моделі онлайн, обов’язково збільшуйте фото, щоб оцінити відстань між швами.

Грамотний наповнювач

Наповнювач має бути достатньо щільним, але не перетворювати вас на надуту кулю. Якісний пуховик тримає форму, але не створює ефекту накачаного паралону. Уникайте як надто тонких моделей, так і «перепакованих» — обидва варіанти спотворюють фігуру.

Жодного хутра

Актуальне правило всіх стилістів: жодного хутра на комірі чи капюшоні. Воно одразу робить образ старомодним і позбавляє пуховик універсальності. Чисті лінії — ваш головний союзник на кілька сезонів наперед.

Фурнітура, що не кричить

Блискавки, кнопки та інші деталі мають бути максимально стриманими: в тон пуховика чи прихованими. Громіздка блискуча фурнітура додає хаосу і здешевлює навіть дуже якісний виріб.