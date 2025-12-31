- Дата публікації
-
- Категорія
- Різне
- Кількість переглядів
- 113
- Час на прочитання
- 2 хв
День ангела 31 грудня: кого та як вітати з іменинами
31 грудня 2025 року — який нині день ангела та як вітати з іменинами — читайте в матеріалі ТСН.ua.
Хто святкує день ангела 31 грудня
31 грудня 2025 року привітайте з іменинами Михайла, Петра, Меланію.
Михайло — давньоєврейське походження, означає “хто як Бог”. В дитинстві чесний, вихований, ввічливий. В дорослому віці стає справедливим, щирим.
Петро — давньогрецьке ім’я, перекладається як “скеля”. В дитинстві завзятий, слухняний, добре вчиться. В дорослому віці стає розумним, має аналітичний склад розуму.
Меланія — давньогрецьке коріння, тлумачиться як “темна”. В дитинстві допитлива, дуже кмітлива, любить читати. В дорослому віці стає емоційною, має “вибуховий” темперамент.
День ангела 31 грудня — душевні привітання в прозі
Вітаю з днем ангела! Бажаю, щоб твій небесний охоронець завжди оберігав тебе від усіх негараздів, а кожен день приносив радість, тепло і натхнення. Нехай у серці завжди буде спокій, а життя — світле і гармонійне.
***
З днем ангела! Нехай твій ангел завжди веде тебе вірним шляхом, дарує сили та мудрість для прийняття рішень, а поруч будуть лише щирі люди і добрі справи. Бажаю здоров’я, щастя і добробуту у всьому.
***
Вітаю тебе зі святом ангела! Хай твоє життя буде сповнене світла, тепла та гармонії. Нехай ангел оберігає тебе від труднощів, надихає на великі звершення і дарує душевний спокій у будь-якій ситуації.
***
З днем ангела! Бажаю, щоб твоє серце завжди було відкритим для радості та любові, а ангел-охоронець охороняв тебе від сумнівів, страхів і негараздів. Нехай життя приносить тільки приємні моменти і щирі усмішки.
***
Вітаю з днем ангела! Нехай твій ангел завжди оберігає тебе, підказує правильні рішення і наповнює кожен день світлом і добром. Бажаю міцного здоров’я, щастя, добробуту та гармонії у всіх сферах життя.