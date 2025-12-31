День ангела 31 грудня: кого та як вітати з іменинами

Який сьогодні, 31 грудня, день ангела / © pexels.com

Хто святкує день ангела 31 грудня

31 грудня 2025 року привітайте з іменинами Михайла, Петра, Меланію.

Михайло — давньоєврейське походження, означає “хто як Бог”. В дитинстві чесний, вихований, ввічливий. В дорослому віці стає справедливим, щирим.

Петро — давньогрецьке ім’я, перекладається як “скеля”. В дитинстві завзятий, слухняний, добре вчиться. В дорослому віці стає розумним, має аналітичний склад розуму.

Меланія — давньогрецьке коріння, тлумачиться як “темна”. В дитинстві допитлива, дуже кмітлива, любить читати. В дорослому віці стає емоційною, має “вибуховий” темперамент.

День ангела 31 грудня — душевні привітання в прозі

День ангела 31 грудня — душевні привітання в прозі

Вітаю з днем ангела! Бажаю, щоб твій небесний охоронець завжди оберігав тебе від усіх негараздів, а кожен день приносив радість, тепло і натхнення. Нехай у серці завжди буде спокій, а життя — світле і гармонійне.

***

З днем ангела! Нехай твій ангел завжди веде тебе вірним шляхом, дарує сили та мудрість для прийняття рішень, а поруч будуть лише щирі люди і добрі справи. Бажаю здоров’я, щастя і добробуту у всьому.

***

Вітаю тебе зі святом ангела! Хай твоє життя буде сповнене світла, тепла та гармонії. Нехай ангел оберігає тебе від труднощів, надихає на великі звершення і дарує душевний спокій у будь-якій ситуації.

***

З днем ангела! Бажаю, щоб твоє серце завжди було відкритим для радості та любові, а ангел-охоронець охороняв тебе від сумнівів, страхів і негараздів. Нехай життя приносить тільки приємні моменти і щирі усмішки.

***

Вітаю з днем ангела! Нехай твій ангел завжди оберігає тебе, підказує правильні рішення і наповнює кожен день світлом і добром. Бажаю міцного здоров’я, щастя, добробуту та гармонії у всіх сферах життя.