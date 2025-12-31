ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
113
Час на прочитання
2 хв

День ангела 31 грудня: кого та як вітати з іменинами

31 грудня 2025 року — який нині день ангела та як вітати з іменинами — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Автор публікації
Фото автора: Тетяна Мележик Тетяна Мележик
Який сьогодні, 31 грудня, день ангела

Який сьогодні, 31 грудня, день ангела / © pexels.com

Хто святкує день ангела 31 грудня

31 грудня 2025 року привітайте з іменинами Михайла, Петра, Меланію.

Михайло — давньоєврейське походження, означає “хто як Бог”. В дитинстві чесний, вихований, ввічливий. В дорослому віці стає справедливим, щирим.

Петро — давньогрецьке ім’я, перекладається як “скеля”. В дитинстві завзятий, слухняний, добре вчиться. В дорослому віці стає розумним, має аналітичний склад розуму.

Меланія — давньогрецьке коріння, тлумачиться як “темна”. В дитинстві допитлива, дуже кмітлива, любить читати. В дорослому віці стає емоційною, має “вибуховий” темперамент.

День ангела 31 грудня — душевні привітання в прозі

День ангела 31 грудня — душевні привітання в прозі / © pexels.com

День ангела 31 грудня — душевні привітання в прозі / © pexels.com

Вітаю з днем ангела! Бажаю, щоб твій небесний охоронець завжди оберігав тебе від усіх негараздів, а кожен день приносив радість, тепло і натхнення. Нехай у серці завжди буде спокій, а життя — світле і гармонійне.

***

З днем ангела! Нехай твій ангел завжди веде тебе вірним шляхом, дарує сили та мудрість для прийняття рішень, а поруч будуть лише щирі люди і добрі справи. Бажаю здоров’я, щастя і добробуту у всьому.

***

Вітаю тебе зі святом ангела! Хай твоє життя буде сповнене світла, тепла та гармонії. Нехай ангел оберігає тебе від труднощів, надихає на великі звершення і дарує душевний спокій у будь-якій ситуації.

***

З днем ангела! Бажаю, щоб твоє серце завжди було відкритим для радості та любові, а ангел-охоронець охороняв тебе від сумнівів, страхів і негараздів. Нехай життя приносить тільки приємні моменти і щирі усмішки.

***

Вітаю з днем ангела! Нехай твій ангел завжди оберігає тебе, підказує правильні рішення і наповнює кожен день світлом і добром. Бажаю міцного здоров’я, щастя, добробуту та гармонії у всіх сферах життя.

Дата публікації
Кількість переглядів
113
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie