ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
366
Час на прочитання
2 хв

Навіщо наші бабусі щовечора запалювали лавровий листочок: цей трюк неодмінно вам сподобається

Як освіжити повітря, позбутися сторонніх запахів і створити спокійну атмосферу в домі без зайвих витрат.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Як освіжити повітря в домі

Як освіжити повітря в домі / © Pexels

У багатьох родинах з покоління в покоління передавалися прості побутові звички, які допомагали підтримувати затишок і комфорт у домі. Однією з таких традицій було вечірнє запалювання лаврового листа. Сьогодні цей метод знову викликає інтерес, адже він не потребує витрат і має відчутний ефект. Лавровий лист використовували не лише як спецію, а й як природний засіб для очищення повітря та створення спокійної атмосфери в оселі.

Чому варто запалювати лавровий лист у домі

Лавровий лист під час тління виділяє ароматичні речовини, які допомагають освіжити повітря в приміщенні. Саме тому наші бабусі часто запалювали його увечері, коли в домі накопичувалися запахи їжі, волога або застояне повітря.

Аромат лавра має легку пряну нотку, яка не перебиває, а м’яко нейтралізує неприємні запахи. Крім того, цей простий трюк сприяє відчуттю чистоти та порядку, що особливо важливо перед сном. Це прекрасний натуральний спосіб покращити мікроклімат у своїй квартирі.

Вплив лаврового листа на самопочуття

Ще одна причина, навіщо палити лавровий лист, — його заспокійливий ефект. Здавна вважається, що аромат лавра допомагає розслабитися після напруженого дня, зняти емоційну втому та налаштуватися на спокійний відпочинок. Саме тому цей ритуал виконували у вечірній час.

Також лавровий лист асоціювали з очищенням простору від негативу. Після такого ритуалу в домі стає затишніше й легше дихати. Щоб скористатися цим методом, достатньо підпалити сухий лавровий лист, дати йому кілька секунд потліти та обов’язково дотримуватися правил безпеки. Простота виконання робить цей трюк доступним для кожного.

Дата публікації
Кількість переглядів
366
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie