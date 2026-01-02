Битва за Покровськ: у ЗСУ розкрили дії і плани росіян

Український військовий на Покровському напрямку / © Getty Images

У районі Покровська російські війська намагаються накопичити сили для штурму села Гришине, але наразі безуспішно. Українські підрозділи знищили частину ворожої техніки ще під час маршу окупантів.

Про це повідомив 7 корпус швидкого реагування Десантно-штурмових військ ЗСУ.

Російські загарбники спробували скористатися логістичним шляхом між Шевченковим та Покровськом для акумуляції додаткових сил та засобів. Противник використав понад 30 одиниць легкої техніки. Серед неї — мотоцикли, багі та автомобілі.

«Підрозділи у смузі оборони 7 корпусу ШР ДШВ знищили частину техніки ще під час маршу окупантів. Зокрема, завдяки роботі системи M142 HIMARS. Іншу частину — Сили оборони виявили та уразили безпосередньо у південно-східних межах міста, коли ворог шукав для себе укриття», — йдеться в заяві.

Українські захисники зауважили, що діяла російська 76-та десантно-штурмова дивізія.

Резюмуючи, у 7 корпусі вказали, що ціль росіян — наростити подальший тиск на північні околиці Покровська, а надалі здійснити штурм Гришиного.

Нагадаємо, як повідомив представник Нацгвардії Ігор Яременко, на Покровському напрямку окупанти продовжують активні штурми, застосовуючи тактику «просочування» малими групами для проникнення безпосередньо до міста. Сили оборони України вчасно виявляють такі спроби та завдають вогневого ураження по живій силі і бронетехніці ворога, аби знизити навантаження на підрозділи, що тримають оборону в Покровську.