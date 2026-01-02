Росіяни змінюють тактику: як тепер намагаються штурмувати Покровськ

Ситуація на Покровському напрямку залишається однією з найскладніших на фронті / © Associated Press

Окупанти продовжують активні штурмові дії на Покровському напрямку та намагаються просунутися у бік міста.

Про це в ефірі телемарафону повідомив очільник штабу дивізіону артилерійської розвідки артилерійської бригади НГУ Ігор Яременко.

«Противник застосовує тактику просочування по одному, розраховуючи залишитися непоміченим. Однак Сили оборони фіксують такі спроби та завдають вогневої поразки, щоб не допустити проникнення російських підрозділів до Покровська та зменшити навантаження на військових, які тримають оборону безпосередньо у місті», — зазначив він.

З його слів, через високу інтенсивність штурмів артилерійські підрозділи також завдають ударів по живій силі супротивника та його бронетехніці.

Нагадаємо, тривала оборона Покровська дозволила українським захисникам виграти час та підготувати нові оборонні рубежі. Зокрема, Силам оборони вдалося вибити ворога з Добропілля, де раніше окупанти намагалися імітувати прорив ліній оборони.

Наразі бойові дії точаться у північній частині Покровська. Вкрай важкою залишається ситуація з логістикою в сусідньому Мирнограді, який фактично опинився у «сірій зоні».