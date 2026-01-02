Ніколи не виливайте воду після варіння овочів: вона обов’язково згодиться вам у господарстві

Яка користь овочевого відвару / © Pixabay

Після приготування овочів більшість людей без жодних вагань зливає воду до раковини, а дарма. Під час варіння корисні речовини з овочів переходять у відвар, перетворюючи звичайну рідину на справжнього помічника в побуті. Така вода може стати в пригоді не лише на кухні, а й у догляді за домом і навіть рослинами.

Чим корисна вода після варіння овочів: як її використовувати в господарстві

Овочевий відвар містить мінерали, природні цукри та органічні сполуки, які вимиваються з продуктів під час теплового оброблення. Особливо поживною є вода після варіння картоплі, моркви, буряка, броколі та цвітної капусти. Однак використовувати можна лише відвар без солі, спецій та оцту.

Основа для страв. Вода після варіння овочів ідеально підходить для приготування супів і бульйонів, варіння круп і макаронів, тушкування овочів та соусів. Вона надає стравам м’якого смаку без додавання кубиків чи підсилювачів. Підживлення для рослин. Охолоджений овочевий відвар можна використовувати для поливання кімнатних і садових рослин. Він зміцнює коріння та покращує зростання. Поливати варто не частіше одного разу на 10 днів. Натуральний догляд за волоссям і шкірою. Вода після варіння картоплі або буряка підходить для ополіскування волосся для блиску, ванночок для рук за сухості шкіри. Допомога у прибиранні. Теплий овочевий відвар добре розм’якшує жир і наліт. Ним можна мити каструлі, протирати кухонні поверхні перед основним прибиранням.

Що важливо пам’ятати