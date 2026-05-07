Скільки порошку потрібно на одне прання — помиляються майже всі

Надмірна кількість засобу насправді не встигає повністю вимитися з тканини під час прання.

Автор публікації
Віра Хмельницька
Порошку потрібно давати достатню кількість

Потрібно додавати достатню кількість порошку / © pexels.com

Щоб отримати найкращий результат під час прання, важливо правильно визначити, скільки порошку треба додавати до пральної машини. Проте багато людей не надають цьому значення, що може вплинути на якість прання.

Про це пише Cnet.

Скільки порошку потрібно для прання

Часто через більшу кількість порошку утворюється надлишкова піна. Вона заважає нормальному процесу прання і полоскання, а також створює додаткове навантаження на техніку, що з часом навіть може вплинути на її роботу.

Для стандартного завантаження достатньо 30 міліграмів рідкого засобу — це приблизно половина ковпачка.

Найкраще рішення — дотримуватися рекомендацій виробника на пакованні та користуватися мірними ковпачками або ложками. Для делікатних тканин і дитячих речей краще обирати мінімальні дози.

Раніше ми повідомляли, які речі можуть зіпсуватися після прання у пральній машині та чому деякі вироби рекомендують прати лише вручну.

