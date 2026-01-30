Ці дерева можуть зруйнувати ваші двір і будинок: експерти попередили про загрозу

Тополі / © www.credits

Дерева, які швидко зростають, здаються ідеальним рішенням для тіні та приватності, але частина з них може створити більше проблем, ніж користі. Фахівці попереджають: окремі популярні види здатні пошкоджувати фундамент, ламатися під час негоди, засмічувати двір або навіть витісняти інші рослини.

Про це повідомило видання martha stewart.

Експерти з ландшафтного догляду Мелісса Гіггінс і Крісті Балдіні назвали шість дерев, які не варто висаджувати в житлових дворах.

Клен сріблястий (Acer saccharinum)

Дерево цінується за виразне листя зі сріблястим відтінком і раннє весняне цвітіння. Але швидкий ріст має зворотний бік: деревина вразлива до пшкоджень під час негоди, а розлогі поверхневі корені часто пошкоджують газони, тротуари та септичні системи.

Верба плакуча (Salix babylonica)

Гнучкі довгі гілки мають ефектний вигляд біля водойм, однак для житлових ділянок це не найкращий вибір. Великий розмір, рясне сміття з листя та корені, які активно «полюють» на воду, становлять ризик для невеликих подвір’їв. Верби також часто ламаються під час бур і крижаних дощів.

Осика тремтяча (Populus tremuloides)

Вирізняється гарною осінньою палітрою та гладкою світлою корою, але росте занадто швидко й може сягати до 24 метрів. Через високу вузьку крону дерева легко переламуються вітром, що може призвести до серйозних збитків на присадибній території.

Сосна біла (Pinus strobus)

Це потужне довговічне дерево добре підходить для великих площ і вітрозахисних смуг. Утім, на приватних ділянках воно створює проблеми: через кліматичні зміни та часті мокрі снігопади важкі гілки можуть масово ламатися, пошкоджуючи будівлі та інші насадження.

Акація чорна (Robinia pseudoacacia)

Морозостійка й невибаглива, проте швидко перетворюється на агресивного «загарбника». Акація активно розповсюджується кореневими нащадками та може зайняти весь двір. Видалити її після укорінення — складне та дороге завдання.

Тополя (Populus spp.)

Одна з порід, яка росте найшвидше, здатна додавати кілька метрів на рік. Але її переваги короткочасні: тополі живуть недовго — в середньому 15–25 років, часто хворіють і ламаються. Коренева система настільки агресивна, що може пошкодити дренаж та фундамент.

