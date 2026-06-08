Жінка зробила татуаж на повіках із прахом улюбленого собаки: для чого їй це потрібно

Клер Гобсон / © odditycentral.com

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Майстерка перманентного макіяжу з Великої Британії Клер Гобсон знайшла незвичний спосіб зберегти пам’ять про свого покійного собаку Петча, який прожив із нею 20 років. Вона змішала прах улюбленця зі спеціальним чорнилом та зробила собі напівперманентну підводку для очей.

Про пише Oddity central.

Ідея виникла перед запланованим переїздом Клер до Дубая. Жінка пояснила, що часто подорожувала між країнами і не хотіла просто перевозити прах тварини у валізі.

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«Я подумала: „О, я зроблю татуювання на підводці для очей, і я впевнена, що люди роблять татуювання на тілі своїх близьких, то чому б просто не зробити це на моїй підводці для очей?“ — поділилася Клер Гобсон в телеефірі.

Британка розуміла, що її задум є дещо специфічним, проте звернулася до знайомого візажиста. Майстер, який нещодавно також втратив домашнього улюбленця, підтримав ідею. Разом вони змішали невелику кількість попелу собаки з чорною фарбою та ввели суміш у шкіру повік.

«Собаки — вірні, послідовні, вони з’являються щодня і цілують вас, коли ви повертаєтеся з роботи, і це, мабуть, найчистіша форма кохання. Тут немає злого умислу. Там немає маніпуляцій. Вони раді бачити вас щодня протягом 20 років», — зазначила жінка.

Такий напівперманентний макіяж не є вічним і тримається кілька років. Проте Клер Гобсон додала, що зберегла решту праху Петча і планує використати його знову, коли лінію підводки доведеться підправляти.

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«Він залишиться там надовго», — підсумувала британка.

Нагадаємо, у Китаї двоє зловмисників викрали знаменитого пса-блогера породи бордер-колі на прізвисько Чутоу, який мав 1,5 мільйона підписників, та продали його за 25 доларів до ресторану собачого м’яса, де тварину одразу приготували.

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