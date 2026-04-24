Макрон зробив заяву про завершення політичної кар'єри

Макрон / © Associated Press

Президент Франції Еммануель Макрон зробив заяву про завершення кар’єри. Так, після завершення свого другого президентського терміну у 2027 році не планує продовжувати політичну діяльність.

Про це він розповів під час зустрічі з учнями франко-кіпрської школи в Нікосії, столиці Кіпру, куди прибув напередодні неформального саміту європейських лідерів, пише «Укрінформ».

Макрон пояснив, чому не продовжуватиме політичну діяльність

Макрон наголосив, що до обрання президентом не був залучений у політику і не має наміру займатися нею після завершення каденції. За його словами, одним із найскладніших викликів наприкінці другого терміну стало відстоювання досягнутих результатів.

Він також зазначив, що завжди цікавився життям країни та прагнув втілювати власні ідеї, що й спонукало його створити політичний рух і балотуватися в президенти.

«Але це було для того, і досі є, щоб робити речі, які, на мою думку, не просто корисні. Це боротьба за те, щоб моя країна та наша Європа рухалися вперед, і захищали цінності, в які я вірю, тому це питання пристрасті», — завершив Макрон.

Раніше президент Макрон звернувся до іранського лідера із закликом забезпечити безпеку судноплавства в Ормузькій протоці на тлі загострення ситуації в регіоні. Він підкреслив, що свобода проходу через цю протоку є критично важливою для світової торгівлі та енергетичної стабільності. Макрон також наголосив на необхідності зниження напруги й дотримання міжнародного права, щоб уникнути подальшої ескалації.