Мерц зізнався, чим йому допомогла суперечка Трампа та Зеленського в Овальному кабінеті

Канцлер ФРН Фрідріх Мерц / © Associated Press

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц розкрив свою стратегію ведення переговорів із президентом США Дональдом Трампом, зізнавшись, що ретельно вивчав запис публічної суперечки американського лідера з президентом України Володимиром Зеленським. Німецький політик обрав тактику повного уникнення відкритих конфліктів перед пресою в Овальному кабінеті, щоб зберегти конструктивні особисті взаємини з очільником Білого дому.

Про підготовку до візиту до США та бачення нової системи європейської безпеки очільник німецького уряду розповів в інтерв’ю Der Spiegel.

Уроки з візиту Зеленського

За словами німецького канцлера, він заздалегідь налаштовував себе не вступати в суперечки під час зустрічей з американським президентом, оскільки вважає таку поведінку в напруженій атмосфері абсолютно позбавленою сенсу. У відповідь на запитання журналістів, чи вивчав він виступ Зеленського, Мерц підтвердив це, пояснивши, що завжди намагається максимально підлаштовуватися під своїх співрозмовників. Він додав, що спостерігав за лідерами, які намагалися публічно сперечатися з Дональдом Трампом, і бачив, що зрештою вони опинялися в невигідному становищі. Саме тому очільник уряду Німеччини воліє висловлювати свої заперечення і захищати європейських союзників винятково за зачиненими дверима, а не під час монологів президента США перед камерами.

Ядерна парасолька та незалежність Європи

Окрім американського вектора, Фрідріх Мерц окреслив нові виклики для трансатлантичних відносин, зазначивши, що США більше не хочуть беззастережно гарантувати безпеку Європи, водночас самі європейці прагнуть зменшити свою тотальну залежність від Вашингтона. Політик переконаний, що дипломатична вага Європейського Союзу має обов’язково підкріплюватися потужними військовими можливостями. В цьому контексті канцлер анонсував майбутні переговори з французьким керівництвом щодо нових механізмів захисту континенту, серед яких серйозно розглядається можливість створення спільної європейської ядерної парасольки.

Нагадаємо, міністр оборони ФРН Борис Пісторіус заявив, що на цей момент не спостерігає жодних ознак того, що Сполучені Штати планують вихід з НАТО. За його словами, заяви Трампа про це відрізняються від реальних дій.

