Німеччина готова прийняти всіх біженців з України

Німеччина готова прийняти всіх біженців з України

Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок заявила про готовність допомогти.

Німеччина пообіцяла прийняти всіх українських біженців, які рятуються від російського вторгнення в їхню країну, та більше гуманітарної допомоги Україні.

Про це заявила міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок, пише CNN.

"Ми приймемо всіх біженців з України. Ми допомагаємо біженцям з України. Ми стоїмо на кордонах, щоб нести допомогу людям і везти людей в усі країни Європи", - заявила Бербок.

За даними Управління Верховного комісара ООН у справах біженців (УВКБ ООН) через вторгнення Росії понад 500 тисяч українських біженців прибули до Східної Європи, багато з них перебувають у тимчасових таборах.