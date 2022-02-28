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Німеччина готова прийняти всіх біженців з України

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Німеччина готова прийняти всіх біженців з України

Associated Press

Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок заявила про готовність допомогти.

Німеччина пообіцяла прийняти всіх українських біженців, які рятуються від російського вторгнення в їхню країну, та більше гуманітарної допомоги Україні.

Про це заявила міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок, пише CNN.

"Ми приймемо всіх біженців з України. Ми допомагаємо біженцям з України. Ми стоїмо на кордонах, щоб нести допомогу людям і везти людей в усі країни Європи", - заявила Бербок.

За даними Управління Верховного комісара ООН у справах біженців (УВКБ ООН) через  вторгнення Росії понад 500 тисяч українських біженців прибули до Східної Європи, багато з них перебувають у тимчасових таборах.

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до 6:00 28 лютого військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • літаки - 29
  • гелікоптери - 29
  • танки - 191
  • бойові броньовані машини - 816
  • гармати - 74
  • ЗРК "Бук" - 1
  • "Гради" - 21
  • автомобільна техніка - 291
  • цистерни - 60
  • БпЛА ОТР2 - 3
  • кораблі і катери - 2
  • Особовий склад орієнтовно - 5300

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню:

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