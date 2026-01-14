Після підозри Тимошенко фракцію "Батьківщини" покинула нардепка-перебіжчиця

Верховна Рада / © Associated Press

Народна депутатка Людмила Буймістер написала заяву про вихід із фракції «Батьківщина» у Верховній Раді. Це сталося після того, як стало відомо про оголошення підозри голові фракції Юлії Тимошенко.

Про вихід Буймістер із фракції «Батьківщина» повідомив наприкінці засідання парламенту в середу, 14 січня, перший заступник спікера Олександр Корнієнко.

Він повідомив, що вихід із фракції нардепки Людмили Буймістер відбувся відповідно до поданої нею заяви та відповідно до частини 3 статті 60 регламенту Верховної Ради.

Як відомо, Людмила Буймістер потрапила до парламенту від партії «Слуга народу», але 2021 року її виключили з фракції цієї політичної сили.

У липні 2025 року стало відомо, що нардепка долучилася до фракції «Батьківщина».

Людмила Буймістер не прокоментувала свій вихід із фракції, тому невідомо, чи це пов’язано з оголошенням підозри Юлії Тимошенко.

Нагадаємо, НАБУ та САП повідомили про підозру керівниці парламентської фракції «Батьківщина» Юлії Тимошенко. За даними слідства, наприкінці 2025 року вона нібито ініціювала створення системного механізму регулярних виплат депутатам в обмін на лояльну поведінку під час голосувань.