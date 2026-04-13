Після втрати Угорщини Путін посилює свій вплив в іншій країні ЄС: аналіз від Портникова

Президент Росії Володимир Путін / © Associated Press

Поки світ стежить за великою геополітикою, президент Росії Володимир Путін методично розширює вплив у Євросоюзі. Зокрема, обрання у Словенії проросійського спікера Зорана Стевановича може стати початком розвороту країни в бік Кремля.

Таку думку висловив український журналіст, публіцист Віталій Портников.

На тлі масштабних міжнародних процесів у Словенії парламент обрав нового спікера — лідера проросійської партії «Ресні.ца» («Правда») Зорана Стевановича. Якщо проаналізувати політичну програму цієї сили, вона має доволі показовий вигляд.

«Вони хочуть ліквідувати антикорупційні органи — бо ті, мовляв, „беззубі“. Хочуть скасувати суспільне мовлення. Засуджують „панічні накази“ під час пандемії. І звісно виступають за скасування санкцій проти Росії. Це — знайома позиція. Орбан будував її роками. Фіцо — теж«, — зауважив Портников.

На його думку, призначення Стевановича на посаду спікера може суттєво ускладнити перспективи чинного прем’єра Словенії Роберта Голоба сформувати уряд. Водночас це відкриває можливість для створення коаліції з ексочільником уряду Янезом Яншею — політиком, який має давні зв’язки з прем’єром Угорщини Віктором Орбаном і поділяє підходи, близькі до кремлівської концепції «суверенної демократії».

«До речі, саме це гасло — „суверенна демократія“ — використовує і Ресні.ца, щоб ви не сумнівались», — акцентував журналіст.

Він також звернув увагу на ширший геополітичний контекст, у якому ці події відбуваються.

«Поки Трамп надсилає Венса до Орбана, Путін продовжує будувати свій будинок у Європі. Камінь за каменем. Вибори за виборами. Спікер за спікером. Стеванович за Окамурою», — резюмував Портников.

Результати виборів в Угорщині 2026

Нагадаємо, опозиційна партія «Тиса» Петера Мадяра здобула перемогу на парламентських виборах в Угорщині, отримавши 69,35% голосів (138 мандатів), що дозволяє їй сформувати конституційну більшість. «Фідес» прем’єра Віктора Орбана набрав 27,64% (55 мандатів), а «Наша батьківщина» — 3,02% (6 мандатів). Орбан офіційно визнав свою поразку після 16 років перебування при владі.

Після цього на багатотисячному мітингу Мадяр закликав президента Угорщини та «маріонеток» піти у відставку, анонсувавши повний розворот зовнішньої політики. Він планує відмовитися від курсу Орбана на користь відновлення довіри в ЄС та НАТО, зміцнення демократичних інститутів і оборони в межах Альянсу. Мадяр також готує візит до Брюсселя, щоб розблокувати заморожене фінансування для країни.