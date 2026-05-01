Політика
114
Після зустрічі з Путіним усі в туалетах Брюсселя питають мене, що він сказав - Фіцо

Фіцо поскаржився, що після переговорів із Путіним у Брюсселі його одночасно критикують і розпитують про зміст зустрічі.

Олена Кузьмич
Роберт Фіцо

Роберт Фіцо / © Associated Press

Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що після його зустрічі з росфйським диктатором Володимиром Путіним європейські політики публічно його критикують, але неофіційно намагаються дізнатися деталі розмови.

За словами словацького прем’єра, після повернення з переговорів із російським лідером його колеги в Брюссель нібито цікавляться деталями діалогу, зокрема навіть у неформальній обстановці.

«Я зустрічаюся з Путіним — і всі мене критикують. А коли повертаюся після цієї зустрічі, всі в туалетах Брюсселя питають, що він сказав», — зазначив Фіцо.

© Clash Report в мережі Х

Він також поставив риторичне запитання, чому інші європейські лідери самі не намагаються комунікувати з російським президентом напряму.

Візит Фіцо до Москви — останні новини

Нагадаємо, очільник словацького уряду Роберт Фіцо підтвердив намір знову відвідати Москву на урочистості 9 травня. Однак реалізація планів словацького політика, відомого своєю лояльністю до Кремля, наразі під питанням через логістичні проблеми з перельотом до столиці РФ.

Словацький прем’єр підкреслив, що попри офіційну відмову Литви та Латвії у використанні їхнього повітряного простору для подорожі до Москви він планує знайти альтернативний шлях, як це йому вдалося зробити торік.

У Європейській комісії раніше заявили, що країни ЄС домовилися відхиляти запрошення на політичні заходи в Росії.

Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
114
