- Дата публікації
-
- Категорія
- Політика
- Кількість переглядів
- 114
- Час на прочитання
- 1 хв
Після зустрічі з Путіним усі в туалетах Брюсселя питають мене, що він сказав - Фіцо
Фіцо поскаржився, що після переговорів із Путіним у Брюсселі його одночасно критикують і розпитують про зміст зустрічі.
Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що після його зустрічі з росфйським диктатором Володимиром Путіним європейські політики публічно його критикують, але неофіційно намагаються дізнатися деталі розмови.
За словами словацького прем’єра, після повернення з переговорів із російським лідером його колеги в Брюссель нібито цікавляться деталями діалогу, зокрема навіть у неформальній обстановці.
«Я зустрічаюся з Путіним — і всі мене критикують. А коли повертаюся після цієї зустрічі, всі в туалетах Брюсселя питають, що він сказав», — зазначив Фіцо.
Він також поставив риторичне запитання, чому інші європейські лідери самі не намагаються комунікувати з російським президентом напряму.
Візит Фіцо до Москви — останні новини
Нагадаємо, очільник словацького уряду Роберт Фіцо підтвердив намір знову відвідати Москву на урочистості 9 травня. Однак реалізація планів словацького політика, відомого своєю лояльністю до Кремля, наразі під питанням через логістичні проблеми з перельотом до столиці РФ.
Словацький прем’єр підкреслив, що попри офіційну відмову Литви та Латвії у використанні їхнього повітряного простору для подорожі до Москви він планує знайти альтернативний шлях, як це йому вдалося зробити торік.
У Європейській комісії раніше заявили, що країни ЄС домовилися відхиляти запрошення на політичні заходи в Росії.