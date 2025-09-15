"Росія програє": спецпредставник Трампа розповів президенту США про війну в Україні

Спецпредставник президента США Кіт Келлог / © Getty Images

Реклама

Росія насправді не перемагає на полі бою, заявив спецпредставник президента США Дональда Трампа Кіт Келлог на конференції у Києві, зазначивши, що таке питання задавав йому американський лідер перед самітом з Путіним.

«Чи перемагає Росія? Це чудове запитання, тому що його мені поставив президент Трамп в Овальному кабінеті приблизно шість тижнів тому. Те саме запитання. І я рішуче відповів: „Пане президенте, не слухайте тільки мене. Ваш голова Об’єднаного комітету начальників штабів Ден Кейн чекає зовні. Він стоїть біля автомобіля. Запросіть його, спитайте його про це. Він ваш головний військовий радник“, — сказав він.

Келлог зазначив, що і він, і Кейн сказали Трампу одне і те ж — про перемогу росіян не йдеться.

Реклама

«Ден сказав те саме. Чи вони (росіяни — ред.) перемагають? Ні. Вони не перемагають. А Путін може говорити, що перемагає, скільки завгодно», — сказав він.

Келлог наголосив, що насправді Росія програє цю війну.

«Якби Путін перемагав, він був би у Києві, на захід від Дніпра, в Одесі і змінив би уряд. Насправді Росія програє цю війну», — резюмував спецпредставник президента США.

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський жартома зауважив, що візити спецпредставника президента США Кіта Келлога до Києва протидіють повітряним атакам Росії не гірше, ніж американські ЗРК Patriot.