"Треба діяти зараз": голова Європарламенту висловив підтримку Україні

Голова Європейської Ради Шарль Мішель підтримав Україну в боротьбі за свободу від Росії.

Голова Європейської Ради Шарль Мішель підтримав Україну в боротьбі за свободу від Росії.

Він наголосив, що Європа повністю підтримує санкції проти Росії та продовжить допомагати Україні.

Про це він заявив 1 березня на засіданні Європарламенту.

Промова Шарля Мішеля

"Ми сьогодні повинні діяти дуже швидко. Санкції (проти Росії - ред.) будуть дуже серйозні.

Наші дії покажуть, що ми відповідаємо безпрецедентними санкціями. Ми накладаємо санкції на політичних, військових лідерів, на олігархів, на Путіна, на Лаврова. Ми також приймаємо дуже сильні заходи для того, щоб обмежити Національний банк Росії використовувати свої резерви. Ми також накладаємо суворі санкції на основні сектори російської економіки.

Пані та панове, ми повинні бути чесними, ці санкції будуть коштувати і нам. І це буде ціною, яку ми повинні заплатити за те, що ми впевнені за наше майбутнє.

Підтримуючи Україну, мобілізуємо фінансові ресурси, ми будемо продовжувати це роботи. Ми будемо скликати конференцію Міжнародних донорів разом з країнами-членами ЄС. Ми абсолютно віддані захисту наших кордонів. Ми будемо допомагати біженцям, людям, які тікають від війни. Ми будемо показувати нашу солідарність з українським народом. Але солідарність також демонструється нашими оборонним і військовим ресурсами, які ми постійно надсилаємо до України", - заявив Шарль Мішель.