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"Внесіть до порядку денного": прискорений вступ України до ЄС підтримала Угорщина

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Угорщина підтримує будь-які ініціативи, спрямовані на припинення війни.

Угорщина підтримує прискорений вступ України до Європейського Союзу.

Про це заявив міністр закордонних справ Петер Сіярто, пише Reuters.

Голова МЗС Угорщини закликав Брюссель включити питання до порядку денного.

"Угорщина підтримує цю ініціативу, і ми закликаємо Брюссель внести це питання до порядку денного. Що швидше буде мир, то менше людей загине і тим менше змушені будуть втікати зі своїх домівок", — сказав міністр закордонних справ Петер Сійярто.

До цього 9 президентів країн-членів ЄС підтримали цю ініціативу: Естонії, Литви, Болгарії, Польщі, Чехії, Словаччини, Болгарії та Словенії і Румунії.

До слова, Угорщина від 2017 року стояла на політиці, що не буде підтримувати рішення щодо вступу України до ЄС.

Нагадаємо, що президент Володимир Зеленський підписав заявку на членство України в Європейському Союзі. 

Європарламент прийняв заявку України на вступ до ЄС.

 

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до 6:00 28 лютого військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • В особовому складі - 5710 осіб, полонених - 200.
  • Знищено та пошкоджено літаків – 29 од;
  • гелікоптерів – 29 од;
  • танків ‒ 198;
  • ББМ ‒ 846;
  • артилерійських систем – 77;
  • засоби ППО - 7;
  • РСЗВ - 24;
  • цистерн з ПММ - 60;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3;
  • катери – 2 одиниці;
  • автомобільної техніки - 305.

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню:

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