Туск стривожив заявою, що переговори "ще далекі від фіналу"

Дональд Туск / © Associated Press

Реклама

Мирні переговори щодо України «ще далекі від фіналу». Хоч декларація про участь США в гарантіях безпеки є успіхом.

Про це заявив прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск у соцмережі X.

«Після нічних переговорів з європейськими лідерами одне можна сказати напевно: Захід і Україна програють це протистояння, якщо Росії вдасться посварити нас і диктувати свої умови миру», — наголосив Туск.

Реклама

Нагадаємо, прем’єр Польщі висловив підтримку Володимиру Зеленському на переговорах з президентом США Дональдом Трампом 28 грудня. Туск написав «щасти», тегнувши Зеленського у соцмережі Х.