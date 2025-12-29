- Дата публікації
-
- Категорія
- Політика
- Кількість переглядів
- 304
- Час на прочитання
- 1 хв
Туск стривожив заявою, що переговори "ще далекі від фіналу"
Прем’єр попередив, що Україна і Захід програють, «якщо Росія посварить нас».
Мирні переговори щодо України «ще далекі від фіналу». Хоч декларація про участь США в гарантіях безпеки є успіхом.
Про це заявив прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск у соцмережі X.
«Після нічних переговорів з європейськими лідерами одне можна сказати напевно: Захід і Україна програють це протистояння, якщо Росії вдасться посварити нас і диктувати свої умови миру», — наголосив Туск.
Нагадаємо, прем’єр Польщі висловив підтримку Володимиру Зеленському на переговорах з президентом США Дональдом Трампом 28 грудня. Туск написав «щасти», тегнувши Зеленського у соцмережі Х.